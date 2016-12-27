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«Авиаконфликт Таджикистана и России – вопрос не политический»

Политика
Российский посол напомнил, что Москва и Душанбе – партнеры и союзники
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Душанбе, 27 Декабря 2016, 20:19 — REGNUM  Конфликт между российскими и таджикскими авиационными властями не имеет политической подоплеки. Об этом сегодня, 27 декабря, на пресс-конференции заявил посол России в Душанбе.

По словам дипломата, сложившаяся ситуация связана с экономическими интересами сторон. Он сообщил также и о том, что первый раунд переговоров в Москве не дал результатов, но он уверен, что есть возможность решить спор путем переговоров и уступок.

«Россия и Таджикистан — стратегические партнеры, союзники и друзья, есть все основания, чтобы успешно решить этот вопрос», — отметил Лякин-Фролов.

Напомним, скандал между авиационными властями возник из-за непризнания Таджикистаном нового подмосковного аэропорта «Жуковский» областным, из-за чего, по мнению таджикской стороны, новые рейсы российских авиакомпаний нарушают паритет.

Министерство транспорта Таджикистана не дало разрешения на полеты в Таджикистан из «Жуковского» авиакомпании «Ямал». На что Россия ответила запретом на полеты бортов таджикского перевозчика «Сомон Эйр» в российские регионы.

Глава таджикского Минтранса Шерали Ганджалзода 26 декабря заявил, что возглавляемое им ведомство может в любое время запретить полеты в Таджикистан авиакомпании «Уральские авиалинии», но это усложнит жизнь самим таджикистанцам.

«Исходя из того, что накануне Нового года тысячи таджикских мигрантов собираются вернуться на родину, Минтранс решил пока воздержаться от ответных мер после запрета полетов авиакомпании «Сомой Эйр» в регионы России», — пояснил свою позицию Ганджалзода в интервью радио «Озоди».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 декабря 2016 года посол Таджикистана передал ноту МИД России и проинформировал российское внешнеполитическое ведомство об обострении ситуации в сфере авиасообщения между двумя этими странами.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол Таджикистана передал ноту МИД России

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