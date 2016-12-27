Ариф Асалыоглу, , 20:19 — REGNUM

Почему в панике стараются помешать расследованию убийства российского дипломата и пытаются замутить воду? В то время как факты ясны как день.

Во-первых, убийца — служащий полиции Мевлют Мерт Алтынташ — работал в Отделе полиции специального назначения Анкары и совершил убийство, находясь официально на посту.

Во-вторых, он приступил к службе в 2014 году, то есть в период, когда неоднократно проводились проверки безопасности, и выискивались «партийные рекомендации». В период после 15 июля, когда даже при малейшем подозрении увольнялись работники, он находился при исполнении. Значит у него был надежный тыл…

В-третьих, нет ни малейшей связи адреса, где он проживал, с квартирой представителя издания Today’s Zaman в Анкаре Абдуллаха Бозкурта, как это было отражено в клевещущей информации. Оказалось, что на протяжении двух лет службы в Анкаре он проживал в одной квартире со своими полицейскими товарищами…

В-четвертых, полицейский-убийца, вопреки утверждениям не был подозреваемым в неофициальной сдаче экзамена по отбору государственных служащих (KPSS), не был слушателем подготовительных курсов «Корфез», никогда не обучался в колледже в Кушадасы, принадлежавшему движению «Хизмет». Колледж, выплачивавший ему стипендию, не имеет никакого отношения к движению «Хизмет».

В таком случае, кто проводит подобную спланированную черную пропаганду? Кто штампует ложные факты? Кто руководит психологическими операциями? К чему эта паника и усилие обмануть весь мир?

По-видимому, полицейский-убийца, имевший «партийную рекомендацию», находился в контакте с радикальными религиозными группировками либо симпатизировал им… Все знаки указывают на ответвление «Аль-Каиды» «Аль-Нусру» — группировку, вытесненную Россией из Алеппо и понесшую серьезные потери. «Аль-Нусра», в отличие от ИГ (организации, запрещенные в России), воспринимается в Сирии как «местная» группировка.

Такие группировки, как «Аль-Каида» и ИГ ((организации, запрещенные на территории России) известны идеологической и очень жесткой манерой трактовки религии, а также антидемократическими и антисекуляристскими высказываниями. Эрдоган также в прошлом часто становился темой для обсуждения за свои антидемократические и антисекуляристские высказывания. За последние годы в Турции по причине подобного менталитета эрдогановского режима серьезно укрепились тенденции радикализации.

Несмотря на то, что «Аль-Каида» была признана турецкими судами террористической группировкой, на государственном уровне, и в первую очередь у самого Эрдогана существует понимание, не принимающее эту данность… Тогда как наряду с наличием множества дел, связанных с группировкой «ИГ», по которым продолжается судебный процесс, до сих пор отсутствует судебное решение относительно признания «ИГ» террористической группировкой. Причина этого кроется в отношении Эрдогана. Даже если на словах Турция создает видимость борьбы с терроризмом, на сегодняшний день отсутствует полное отражение этого на практике.

Вместе с этим, правительство ПСР (Партии справедливости и развития) во главе с Эрдоганом построило всю свою политику вокруг свержения правительства Асада, для чего использовало всевозможные пути как законные, что проявилось особенно после периода в Сирии. Таким образом, для этих целей оно использовало множество методов, среди которых была помощь оружием ИГ, Фронту Нусры («Аль-Нусра») и другим террористическим группировкам, связанным с «Аль-Каидой».

В особенности, начиная с января 2014 года, когда в городах Адана и Хатай были рассекречены и остановлены трейлеры с оружием, направлявшиеся для ИГ (организация, запрещенная на территории России), а также после обысков офисов Фонда гуманитарной помощи (İHH) в рамках проведенной в городе Ван операции, выяснилось, что правительство оказывало поддержку сирийским террористам.

Данные операции, представленные как попытка переворота, были направлены на отстранение от должности уполномоченных служащих полиции и жандармов в ходе следствия, а также сокрытие от общественности достоверных фактов и забитых оружием трейлеров, принадлежавших Службе национальной разведки (MİT), и сокрытие поддержки, оказываемой радикальным группировкам, в особенности «Аль-Нусре» в Сирии и Ираке. Кроме того, в ноябре 2015 года главный редактор газеты «Джумхурийет» Джан Дюндар и его коллега Эрдем Гюль были арестованы и приговорены к 5 годам лишения свободы за публикацию фотографий, разоблачивших поставку оружия. После того, как были обнаружены доказательства связи правительства с местными группировками «Аль-Каиды», полиция приостановила все операции, направленные против «Аль-Каиды», и радикалы, избежавшие какого бы то ни было судебного преследования, в такой среде получили базу и распространились бесконтрольные структуры, активно использующие насилие. Иностранные джихадисты прибывают в Турцию, и спокойно пересекая границу, направляются воевать в Сирию и Ирак.

Эрдоган вскормил сирийские радикальные элементы, в особенности монстра ИГ. С ростом ИГ Сирия и Ирак после Афганистана стали новым центром и освобожденным районом для группировок, связанных с «Аль-Каидой». Турция же, несмотря на соседство с этим террористическим центром, не делает ничего от себя зависящее.

На подобный исход развития ситуации оказывают существенное влияние чиновники и советники, которые за последние два года заметно продвинулись по карьерной лестнице с поддержки правительства. Эти лица с радикальными взглядами в рамках охоты на якобы существующих Feto/PDY заполнили освободившиеся места своими сторонниками. Таким образом, это послужило причиной возникновения беззащитного перед ИГ и неэффективного государственного менталитета.

К примеру, советник Эрдогана Мустафа Варанк в разговоре с начальником секретариата Турецких авиалиний Мехметом Каракашем обсуждали тонны материала, направляемые в Нигерию (из разговоров становится понятным, что речь шла об оружии и арсенале), Каракаш говорит: «Не знаю кого убивают эти материалы — мусульман или христиан», на что Варанк отмечает, что «переговорит с Хаканом (Фиданом)».

Несмотря на то, что время от времени сторонники ИГ публикуют видеозаписи, нацеленные на Эрдогана, эту ситуацию следует расценивать как подтасовку. Хотя на этих видеозаписях Эрдогана представляют в качестве врага, однако главной целью является маскировка тайных взаимоотношений. ИГ не совершало никаких терактов, нацеленных на Эрдогана или ПСР.

До 2016 года Эрдоган называл ИГ террористической группировкой только ради собственной выгоды, чтобы не вызвать публичной реакции на международной арене. Одним из самых опасных последствий того, что ИГ не была обозначена как террористическая группировка, стала подготовка и подогрев людей — на уровне восприятия — к радикальному исламу. Хоть это и не озвучивается вслух, в понимании ПСР ИГ является не террористической группировкой, а представляется группой, сопротивляющейся Асаду.

В последнее время отмечается, что Эрдоган оказывает непосредственную поддержку группировкам «Фронт Нусры» и «Ахрар аш-Шам» (организации, запрещенные в России), о чем свидетельствует переброска боевиков этих группировок из Алеппо к Турции, осуществленная за последние дни.

С этой точки зрения, монстр радикализма, взращенный на болоте Сирии и Ирака, достиг такой мощи, что стал способен во многих точках мира, в особенности в Европе, одновременно совершать теракты. Примечательно, что 19 декабря 2016 года в часы, когда было совершено убийство российского посла в Анкаре, в Берлине и Цюрихе были совершены подобные теракты.

Тот факт, что стрелявший в российского посла служащий полиции Мевлют Мерт Алтынташ в момент совершения убийства выкрикивал слова «не забывайте про Алеппо и Сирию» и гимн «Стой на пути Аллаха», указывает на наличие у него террористического менталитета.

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