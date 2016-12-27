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Боевики, поддерживаемые США, штурмуют Ракку

Политика
На вооружении у союзников США появилось бронебойное вооружение, которое эффективно против машин начиненных взрывчаткой
Ракка, Сирия
Beshr Abdulhadi
Ракка, Сирия

Дамаск, 27 Декабря 2016, 19:36 — REGNUM  Поддерживаемые США боевики совершили неожиданный рывок к сирийской Ракке, столице террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 27 декабря Reuters.

Сирийская обсерватория по правам человека, сообщает, что вероятно один из лидеров террористов был уничтожен возле плотины на реке Евфрат в 50 километрах к западу от Ракки.

«1300 квадратных километров территории освобождено в течение 10 дней, мы ожидали, что это займет больше времени», — заявил представитель военных.

Террористы, как и прежде, начали использовать автомобили начиненные взрывчаткой, управляемые смертниками, но они не достигали ожидаемого, так как нейтрализовывались бронебойным вооружением еще на подъезде к цели.

Напомним, поддерживаемые США боевики, а также курдские ополченцы 10 дней назад начали операцию, целью которой является освобождение Ракки, столицы террористов в Сирии.

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