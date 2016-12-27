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Мозамбикская оппозиция объявила о временном прекращении огня

Политика
Президент Филипе Ньюси считает, что это надежда для всей страны

Мапуту, 27 Декабря 2016, 19:14 — REGNUM  Мозамбикская оппозиционная партия РЕНАМО прекратит все военные действия против правительственных войск на следующие семь дней, чтобы народ мог спокойно отпраздновать Новый год, сообщает 27 декабря Reuters.

Правозащитные организации утверждают, что десятки людей были убиты в 2016 году в борьбе между РЕНАМО и правящей партией ФРЕЛИМО.

РЕНАМО и ФРЕЛИМО вели борьбу на протяжении длительной гражданской войны с 1976 по 1992 года, в ходе которой погибли миллионы людей.

Мозамбик беднейшая страна в Восточной Африке, однако на ее территории обнаружены огромные запасы газа, которые могут значительно повысить уровень жизни ее население, что позволит решить многие конфликты мирным путем.

«Я объявил, о прекращении боевых действий по всей стране с полуночи вторника», заявил Афонсу Длакама, лидер РЕНАМО.

«Я взял на себя инициативу и дал возможность президенту Филипе Ньюси продолжить мирные переговоры», — добавил Длакама.

В начале декабря переговоры о перемирии провалились, но Длакама заявил, что готов продолжить диалог с Ньюси.

В свою очередь президент Ньюси заявил, что временное перемирие на период праздников является «знаком надежды для всей страны».

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