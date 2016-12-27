Тбилиси, , 18:56 — REGNUM В Грузии создается крупный медиа-холдинг, в который войдут телекомпании «Имеди», «Маэстро» и GDS. Соответствующее заявление 27 декабря распространила владелец медиа-холдинга «Имеди», супруга покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили Инна Гудавадзе.

Согласно заявлению, переговоры с телекомпанией «Маэстро» завершились успешно, и с января 2017 года эта телекомпания станет членом медиа-холдинга «Имеди». Продолжаются переговоры с телекомпанией «GDS» о закупке части активов этой телекомпании. Руководство холдинга «Имеди» надеется, что и эти переговоры завершатся успешно. При этом в заявлении подчеркивается, что Georgian Dream Studio эта сделка не коснется, и эта студия останется в собственности нынешнего владельца — сына Бидзины Иванишвили — Беры Иванишвили.

Владельцы холдинга «Имеди» обещают, что после окончания всех юридических и финансовых процедур в связи с созданием нового медиа-холдинга зрителям будут предложены новые телеканалы, оснащенные новейшими технологиями и отвечающие всем требованиям.

Распространяются информации и о том, что в новый крупный холдинг войдет несколько радиостанций, газет и журналов.