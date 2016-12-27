Эмомали Рахмон рассчитывает на отмену визового режима с Узбекистаном

Душанбе, , 18:54 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял сегодня, 27 декабря, первого вице-премьер-министра Узбекистана Рустама Азимова. Об этом сообщает пресс-служба главы таджикского государства.

«Таджикистан положительно оценивает инициативу узбекской стороны о восстановлении авиасообщения между двумя странами. Наша страна поддерживает дальнейшее улучшение отношений в вопросах восстановления участков железной дороги, снижения тарифов на железнодорожные грузоперевозки, повторного налаживания импорта и экспорта электроэнергии, расширения сотрудничества в сельскохозяйственной сфере, отмены и упрощения визовой системы и решения пограничных вопросов», — отметил Эмомали Рахмон.

В администрации таджикского лидера подчеркнули, что стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества в сферах транспорта и коммуникаций, экономики, торговли, водопользования, энергетики, культуры и защиты границы. Кроме того, на встрече были затронуты темы военно-политической ситуации в мире и регионе, усиления борьбы против терроризма и экстремизма, а также незаконного оборота наркотиков и других транснациональных преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня с двухдневным визитом в Таджикистан прибыла делегация правительства Узбекистана во главе с вице-премьером Рустамом Азимовым для участия в межправительственном заседании. По некоторым данным, ожидается подписание соглашения об упрощении визового режима между соседними странами, который был введен еще в 1999 году.

Отметим также, что ранее визит делегации был назначен на 26 декабря 2016 года, однако был перенесен до момента прибытия таджикского лидера, который в тот день принимал участие во встрече глав государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности в Санкт-Петербурге.

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