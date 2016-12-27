Властей Литвы призывают требовать заменить и второй корпус реактора БелАЭС

Вильнюс, , 18:50 — REGNUM Член Партии зеленых Литвы, парламентарий Линас Бальсис после того, как появилась информация о «еще одном инциденте», связанном с корпусом реактора Белорусской АЭС, призывает новое правительство и главу страны немедленно предпринять активные действия, сообщили ИА REGNUM сегодня, 27 декабря, в Сейме Литвы. «В оппозиционных белорусских СМИ и в сообщениях свидетелей появилась информация о том, что перевозимый на поезде корпус реактора Белорусской АЭС задел опоры электропроводов и, возможно, поврежден. Сегодня эту информацию частично подтвердила дирекция строительства Белорусской АЭС. Представители АЭС в СМИ защищались, что опору электропроводов задел на сам корпус реактора, а только его защитное покрытие, но достоверной информации о происшествии почти нет, поэтому трудно сказать, что произошло на самом деле. Еще один инцидент, связанный со строящейся в Белоруссии АЭС, продолжает вызывать сомнения в способности Белоруссии и России реализовывать подобные проекты», — сказал Бальсис. По словам Бальсиса, работающего в парламентском Комитете охраны окружающей среды, положение на Белорусской АЭС становится «все более опасным и требует активных действий Литвы на высочайшем уровне». «На строящейся АЭС уже произошло не одно несчастье, а информация о инцидентах доходит до нас довольно запоздало и чаще от оппозиционных белорусских деятелей, а не от официальных учреждений.

Новое правительство Литвы вместе с президентом Далей Грибаускайте должны предпринять активные действия, начать открытый диалог с властью Белоруссии по поводу целесообразности строительства АЭС, прекращения строительства и удовлетворения энергетических нужд Белоруссии с помощью других способов, например, биомассы, развития ветряной, солнечной энергетики и возможного сотрудничества Литвы и всего ЕС именно в таких неядерных проектах», — утверждает парламентарий.

В июле 2016 года на Белорусской АЭС во время монтирования реактора с высоты 2−4 метров его корпус весом 330 тонн, по утверждению администрации станции, «сполз» на землю. «Сползание» в литовских СМИ называли «падением». Корпус был проверен, по утверждению белорусских специалистов, повреждений не обнаружено, однако было принято политическое решение его заменить. Напомним, Литва называет технологии «Росатома» «небезопасными» и на всех уровнях заявляет об угрозе от БелАЭС.