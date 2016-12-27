Хайдер аль-Абади: Для освобождения Ирака от террористов нужно три месяца

Багдад, , 18:27 — REGNUM Иракский премьер-министр Хайдер аль-Абади заявил, что потребуется всего три месяца для уничтожения «Исламского государства"(организация, деятельность которой запрещена в РФ) и освобождения Мосула, сообщает 27 декабря Reuters.

Ранее Абади заявлял, что Мосул будет взят к концу года, но это не удалось сделать потому, что мирные жители предпочли остаться у себя дома, а не бежать, как-то предполагали военные.

«Исходя из реалий, Ираку нужно три месяца для устранения Даиш («Исламского государства»)», — заявил Абади

Напомним, за последние два с лишним месяца иракские военные освободили лишь четверть территории Мосула, последнего крупнейшего оплота террористов в Ираке. В последствии наступление замедлилось и было полностью остановлено ввиду «планового переоснащения» войск.