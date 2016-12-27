Стал известен будущий главный эксперт Белого дома по борьбе с терроризмом
Им станет бывший сотрудник президента Джорджа Буша
Вашингтон, 27 Декабря 2016, 18:10 — REGNUM Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что Томас Боссерт бывший заместитель советника по внутренней безопасности президента Джорджа Буша станет его советником по безопасности и борьбе с терроризмом, сообщает 27 декабря Reuters.
Как помощник президента по национальной безопасности, Боссерт будет главным в кабинете Трампа по борьбе с терроризмом.
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