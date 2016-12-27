Радио REGNUM: второй выпуск за 27 декабря Политика Радио REGNUM

Москва, , 18:05 — REGNUM

Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым с материковой части России;

Глава российского Минздрава назвала приоритетные задачи в сфере подготовки кадров;

Уходящий п резидент Болгарии заявил о попытках России разрушить Евросоюз изнутри . Какую политику будет проводить будущий глава государства?

Трамп охарактеризовал ООН как клуб для приятного времяпрепровождения;

Израиль ограничил контакты со странами, поддержавшими резолюцию ООН. А также призвал евреев уезжать из Франции. Выпуск на сайте podster. fm Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM: первый выпуск за 27 декабря

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