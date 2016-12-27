Радио REGNUM: второй выпуск за 27 декабря
Радио REGNUM
Москва, 27 Декабря 2016, 18:05 — REGNUM
- Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым с материковой части России;
- Глава российского Минздрава назвала приоритетные задачи в сфере подготовки кадров;
- Уходящий президент Болгарии заявил о попытках России разрушить Евросоюз изнутри. Какую политику будет проводить будущий глава государства?
- Трамп охарактеризовал ООН как клуб для приятного времяпрепровождения;
- Израиль ограничил контакты со странами, поддержавшими резолюцию ООН. А также призвал евреев уезжать из Франции.
Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM: первый выпуск за 27 декабря
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