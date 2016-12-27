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Бывшего губернатора Воронежской области спас от суда срок давности

Политика
СКР прекратил уголовное дело в отношении экс-губернатора Воронежской области и его бывшего заместителя

Воронеж, 27 Декабря 2016, 17:56 — REGNUM  Уголовное дело в отношении бывшего губернатора Воронежской области Владимира Кулакова и бывшего вице-губернатора Сергея Наумова прекращено. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 27 декабря старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская.

Бывшие глава региона и его заместитель обвинялись в превышении должностных полномочий — речь идет о злоупотреблениях при реализации проекта ГУП «Воронежинвест» в 2003—2004 годах.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, предметом расследования СК стала деятельность ГУП «Воронежинвест», созданного администрацией Воронежской области в 2001—2002 годах в рамках реализации программы вывода из кризиса агропромышленного комплекса региона. Куратором программы был назначен первый замгубернатора Сергей Наумов.

Тогда на базе более 40 убыточных сельхозпредприятий, расположенных на территории нескольких районов Воронежской области, были учреждены филиалы ГУП «Воронежинвест», а для финансирования производственной сельскохозяйственной деятельности были привлечены бюджетные и банковские кредиты на общую сумму более полутора миллиардов рублей. Однако реализовать планы не удалось: по состоянию на конец 2003 года задолженность по кредитным и иным обязательствам составила свыше 940 миллионов рублей.

Согласно материалам дела, губернатор и его первый зам переложили бремя погашения долга ГУП «Воронежинвест» на ряд муниципальных районов. Для этого с грубыми нарушениями из бюджета региона были выделены ссуды на общую свыше 840 миллионов рублей. Глав администраций ряда районов заставили заключить договоры банковских кредитов на общую сумму 100 миллионов рублей. Эти деньги в полном объеме были направлены муниципальными районами на выкуп у ГУП «Воронежинвест» имущественного комплекса.

Общий объем уголовного дела составил 99 томов, допрошено свыше 100 свидетелей, проведено более 20 обысков и выемок, в ходе производства которых изъяты документы объемом свыше 15 тыс. листов, проведены семь сложных судебных финансово-аналитических экспертиз, выполнен большой объем иных следственных и процессуальных действий.

«Особая сложность расследования заключалась в прошествии длительного периода времени с момента вышеуказанных событий, необходимостью поиска, в том числе и в архивных учреждениях Воронежской области, документов, касающихся реализации данного проекта и их последующего детального анализа», — отметили в СКР.

Как подчеркнули в Следственном комитете, проведенным расследованием вина Кулакова и Наумова в совершении указанного преступления является полностью доказанной.

В СКР длительный срок расследования дела связали с затягиванием процедуры ознакомления с материалами со стороны обвиняемых и их защиты: за последние два года следователи неоднократно просили суд ограничить срок ознакомления, но только последнее и ходатайств было удовлетворено.

В результате срок давности привлечения обвиняемых по данному уголовному делу истек.

В декабре Кулаков и Наумов ходатайствовали о прекращении дела, что и было сделано — в соответствии с требованиями законодательства.

«Прекращение уголовного преследования в связи с истечением сроков давности уголовного преследования является нереабилитирующим основанием», — подчеркнули в СКР.

Добавим, Владимир Кулаков возглавлял Воронежскую область с 2000 по 2009 год. В 2009 году президент Дмитрий Медведев не продлил его полномочия. На посту главы региона Кулакова сменил Алексей Гордеев.

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