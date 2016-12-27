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МИД России рекомендовал Борису Джонсону обновить его набор фраз о Сирии

Политика
Непрофессионализм министра иностранных дел Великобритании достиг степени, близкой к крайней
Борис Джонсон
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Борис Джонсон

Москва, 27 Декабря 2016, 17:36 — REGNUM  Министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону пора обновить набор фраз на сирийскую тему, чтобы его непрофессионализм не так сильно бросался в глаза, заявила на брифинге 27 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова указала, что комментарии Джонсона по ситуации в Сирии свидетельствуют о том, что глава британского МИД не знаком с ситуацией в Сирии.

Мария Захарова отметила, что Борис Джонсон отстал от своих коллег, которые под влиянием реальных событий уже подкорректировали свой набор формулировок на сирийскую тему.

Представитель МИД России привела пример неосведомленности Джонсона, сравнив его высказывания о невозможности для представителей ООН попасть в Алеппо с реальным положением дел, когда в городе находятся около сотни представителей ООН, 30 из которых — в восточных кварталах.

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