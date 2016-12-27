Вторник, 27 Декабря 2016 года
17:34:34 МСК

Джон Маккейн: наши солдаты не позволят русским плохо себя вести

Политика
Республиканцы считают, что приход Трампа ничего принципиально не изменит
Американское военное присутстие
Иллюстрация: Pixabay.com
Американское военное присутстие

Таллин, 27 Декабря 2016, 17:23 — REGNUM  США продолжат обеспечивать безопасность Балтийского региона и НАТО, заявил сенатор-республиканец Джон Маккейн во время своего посещения эстонской столицы, сообщает 27 декабря Reuters.

Избранный президент Дональд Трамп нервировал многих в Прибалтике, особенно когда в ходе своей предвыборной кампании он высказывался за увеличение финансирования НАТО странами-членами.

«Я думаю, что присутствие американских солдат здесь, в Эстонии — это знак того, что мы верим в то, во что верил Рональд Рейган. Это мир добытый силой», — заявил Маккейн.

«Наши солдаты здесь — это лучший путь для предотвращения плохого поведения России», — добавил сенатор.

Напомним, в 2014 году США разместили около 150 военнослужащих в каждой стране Балтии, а также Польше.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-американские отношения
Главное сегодня
NB!
27.12.16
Электростанции в Крыму в срок не достроят: задерживается поставка турбин
СимферопольРоссия Строительство электростанций Экономика
NB!
27.12.16
Павел БерлиновДоллар и евро могут встретить 2017 год в паритете
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.12.16
Станислав СтремидловскийВаршава-2017: великие потрясения или «Великая Польша»?
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
27.12.16
Жители Еревана несут цветы к посольству России
ЕреванАрмения Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
27.12.16
Россия может стать крупнейшим экспортером мусора
МоскваРоссия Проблемы экологии Экономика
NB!
27.12.16
Жириновский рассказал, от чего человек «чахнет и перестает размножаться»
МоскваРоссия Проблемы экологии Общество
NB!
27.12.16
Угрожает ли Калининградской области энергетический блэкаут?
КалининградРоссия Проект «Геоэнергетика» Экономика
NB!
27.12.16
Путин призвал чиновников «не прятаться в кабинетах» от граждан
МоскваРоссия Проблемы экологии Политика
NB!
27.12.16
Александр ШпунтПереучреждение государства на Ближнем Востоке
БейрутЛиван Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
27.12.16
Гигантский природный потенциал РФ имеет планетарное значение — Путин
МоскваРоссия Проблемы экологии Политика
NB!
27.12.16
Путин дал старт подаче газа по газопроводу Кубань—Крым
МоскваРоссия Энергетическая блокада Крыма Экономика
NB!
27.12.16
Президент Болгарии сравнил РФ и СССР – «разрушителей Европы изнутри»
СофияБолгария Президентские выборы в Болгарии-2016 Политика
NB!
27.12.16
Яков РудьВ Киеве испугались Януковича, даже на видео
КиевУкраина Украина глазами экспертов Политика
NB!
27.12.16
«Испания научит Украину киберсвободу любить»
МадридИспания Гражданская война на Украине Политика
NB!
27.12.16
Суд в Москве удовлетворил иск о госперевороте на Украине в 2014 году
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
27.12.16
В Казахстане найден мертвым сотрудник генконсульства России
АстанаКазахстан Происшествия с гражданами России за границей Происшествия
NB!
27.12.16
Станислав ТарасовStratfor прогнозирует упадок влияния США и ЕС на постсоветском пространстве
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
27.12.16
Станислав ВернерРубль показал еще не все минимумы
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.12.16
Казахстанским бизнесменам порекомендовали не сотрудничать с Крымом
АстанаКазахстан Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
27.12.16
Обама обрекает на сотрясение отношения со всем миром — МИД России
МоскваРоссия Дело Магнитского, «акт Магнитского»,«антимагнитский закон» Политика
NB!
27.12.16
«Эстония не готова к обороне со стороны моря»
ТаллинЭстония Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
27.12.16
Планы США по ПРО направлены на слом ядерного паритета с РФ — МИД
МоскваРоссия Ядерное оружие Политика
ещё главное