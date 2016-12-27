«Яблоку» не удалось отменить в суде итоги выборов в Новгородскую облдуму

Новгородский областной суд отказал партии в удовлетворении иска. В «Яблоке» назвали это решение политическим и намерены обжаловать его в Верховном суде РФ

Великий Новгород, , 16:55 — REGNUM Новгородский областной суд сегодня, 27 декабря, завершил рассмотрение административного дела по иску регионального отделения партии «Яблоко» к Избирательной комиссии Новгородской области о признании результатов выборов в Новгородскую областную думу шестого созыва недействительными. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, судья Лилия Макарова вынесла решение об отказе в удовлетворении исковых требований.

На процессе, который начался в Новгородском областном суде 24 ноября, в прениях сторон представитель партии «Яблоко», адвокат Ксения Михайлова заявила, что партия была незаконно лишена права на бесплатную агитацию, а на областном телевидении выходили сюжеты, порочащие кандидатов от партии. По её словам, из-за отказа в предоставлении бесплатной печатной площади в изданиях областного государственного медиахолдинга — ОГАУ «Агентство информационных коммуникаций», а также по вине государственного предприятия «Почта России» для избирательного объединения были перекрыты практически все возможности для агитации среди 73% избирателей Новгородской области.

В «Яблоке» также отметили, что жалоба лидера партийного списка Анны Черепановой по этому факту в облизбирком фактически не была рассмотрена. «Кроме того, что больше всего обращает на себя внимание, Избирательная комиссия Новгородской области так и не пояснила ни в одном письменном источнике, не ответила в судебном заседании на вопрос о том, какие конкретно нарушения содержались в агитационном материале избирательного объединения «Яблока», — отметила Михайлова (ранее в партии предположили, что бесплатный печатный модуль не был опубликован в ряде СМИ областного медиахолдинга из-за программного требования партии об отставке команды губернатора Новгородской области Сергея Митина).

Также в «Яблоке» заявили о фактах контроля явки избирателей на ряде участков в Боровичском районе Новгородской области, исход голосования на которых, по мнению оппозиционеров, также мог повлиять на исход выборов.

Ксения Михайлова подчеркнула, что для похождения 5-процентного барьера и получения мандата депутата Новгородской областной думы партии не хватило чуть более 300 голосов избирателей — 0,17%.

Отметим, что присутствовавшие на процессе в качестве заинтересованных сторон представители других политических партий по-разному отнеслись к иску «Яблока». Представитель от КПРФ Сергей Маларёв частично поддержал иск. «Рассмотрение этого административного дела вскрыло существенные противоречия относительно роли Избирательной комиссии Новгородской области в организации выборного процесса на территории региона», — отметил он.

Представитель «Единой России» Александр Ковалёв не поддержал иск, заявив, что речь идёт о недоразумении, «простых юридических ошибках по исполнению договора».

Комментируя итоги рассмотрения дела в Новгородском областном суде, лидер партийного списка «Яблока» на выборах в Новгородскую областную думу шестого созыва Анна Черепанова заявила ИА REGNUM, что считает решение суда политическим. «Партия «Яблоко» намерена его обжаловать в Верховном суде», — заявила она.

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