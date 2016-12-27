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«Неутешительные выводы»: мэра Омска раскритиковали за уборку снега

Политика
На улицах Омска обнаружили снежный накат, сужение проезжих частей и колеи, снежно-ледяные отложения и так далее
А.П. Остроумова-Лебедева. Первый снег. 1917 А.П. Остроумова-Лебедева. Первый снег. 1917

Омск, 27 Декабря 2016, 15:56 — REGNUM  Вопрос зимнего содержания автодорог в Омске и муниципальных образованиях обсудили на заседании региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством губернатора. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, глава области Виктор Назаров «жестко раскритиковал организацию работ в городе по уборке снега и поручил немедленно навести порядок» — до Нового года.

По данным Госавтоинспекции, сложившаяся в Омске ситуация «требует принятия экстренных мер для нормализации дорожного движения»: «Неутешительные выводы подтверждаются повсеместными фактами грубых нарушений правил зимнего содержания дорог: снежный накат, сужение проезжих частей и колеи по основным улицам, снежно-ледяные отложения практически во всех заездных карманах и посадочных площадках остановок общественного транспорта, снежные валы вдоль транспортных ограждений и участков с повышенным бордюром на мостах и путепроводах города».

В облправительстве подчеркнули, что ситуация кардинально не меняется, несмотря на предписания и представления, которые вносятся в адрес структурных подразделений мэрии и учреждений города. Уточняется, что городское управление дорожного хозяйства до сих пор не разработало планы зимнего содержания улиц и дорог областного центра: «Как результат — полная дезорганизация процесса и нарушения технологий производства работ».

Заместитель начальника ГИБДД УМВД по региону Игорь Триколе отметил, что состояние тротуаров и подходов к пешеходным переходам на большинстве улиц не отвечает минимальным требованиям по обеспечению безопасности пешеходов. Виной тому — наличие снежного наката, ледяной корки на дорожном покрытии, колейность и зауженность проезжих частей, образованные в результате несвоевременной, недостаточной и некачественной уборки снежных масс. Особенно сложная дорожно-транспортная обстановка складывается в городе с уборкой снега. На территорию Омска приходится более 75% всех автомобильных аварий.

Мэр Омска Вячеслав Двораковский, отвечая на вопрос губернатора, почему город не убирается, сказал, что состояние улиц «несравнимо лучше, чем в предыдущие годы». По его словам, ежедневно вывозится до 7 тысяч кубометров снега. «Глава региона усомнился в правдоподобности этих цифр, учитывая реальное состояние дорог и улиц в городе», — говорится в сообщении областного правительства.

«Кто вам докладывает такие цифры? Если бы такими объемами вывозили, дороги были бы чистыми, а они убираются несвоевременно и некачественно. Что за самоуспокоенность? Либо вас вводят в заблуждение. Вы проедьте по городу: дороги настолько сузились, что машины разъехаться не могут. На Левом берегу невозможно проехать, улица Маяковского ужалась до одной полосы. Разделительная полоса — из снежного наката. Какие семь тысяч кубометров? Не успокаивайте себя докладами подчиненных. Когда мы будем ездить по дорогам, а не стоять в пробках? Цифрами город от снега не закроешь, только хорошей, качественной уборкой. Ваша прямая задача как мэра обеспечить расчистку улиц и дорог от снега. Здесь нужна, прежде всего, хорошая организация. Не получается, не справляетесь — давайте объявим в Омске режим ЧС на неделю, возьмем с предприятий технику, распределим участки в городе и уберем их. Директорский корпус не против, я разговаривал. Нужна помощь — поможем. Заведем ДРСУ. До Нового года приведите город в нормальное состояние. Поймите же — это, прежде всего, безопасность наших граждан», — заявил губернатор.

Добавим, контролировать состояние проезжей части во всех муниципальных образованиях поручено областному Минстрою. Также Назаров поручил разослать соответствующие поручения всем главам муниципалитетов.

Как сегодня, 27 декабря, сообщили ИА REGNUM в мэрии Омска, за сутки в областном центре вывезли более 6 300 кубометров снега. Необходимые работы выполнялись на важнейших объектах улично-дорожной сети во всех административных округах города.

В работах было задействовано 360 единиц техники. Часть техники работала в две смены. Суточный расход противогололедных материалов составил 500 тонн. Всего с начала зимнего сезона, как уточняют в мэрии, общий объем вывезенного снега с территории Омска превысил 190 000 кубических метров.

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Городское благоустройство
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