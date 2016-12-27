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Израиль ограничил контакты со странами, поддержавшими резолюцию ООН

Политика
Вводятся временные ограничения на работу в Израиле с посольствами стран, которые голосовали за резолюцию
Флаг Израиля
Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM
Флаг Израиля

Тель-Авив, 27 Декабря 2016, 15:45 — REGNUM  Официальный представитель МИД Израиля Эммануэль Нахшон заявил, что связи со странами, которые проголосовали 23 декабря за резолюцию Совбеза ООН о запрете строительства Израилем на палестинских территориях, будут временно ограничены.

По его словам, вводятся временные ограничения на работу в Израиле с посольствами стран, которые голосовали за резолюцию. Также Тель-Авив собирается ограничить визиты высокопоставленных чиновников в Израиль и из Израиля в эти страны, сообщает RT.

Напомним, 23 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию по еврейским поселениям на территории Палестинской автономии. Согласно документу, Израиль должен «прекратить поселенческую активность» на «оккупированных территориях».

Эта резолюция и отказ США воспользоваться правом вето вызвали резкую критику со стороны Израиля. За резолюцию проголосовали 14 стран, США воздержались.

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