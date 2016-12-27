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ЛДПР распустила свой совет в Петербурге и переходит на новый формат

Политика
Партия меняет структуру своих региональных отделений
Активисты ЛДПР в Санкт-Петербурге
Иллюстрация: Ldprspb.ru
Активисты ЛДПР в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 27 Декабря 2016, 15:47 — REGNUM  ЛДПР распустила все руководящие органы своего регионального отделения в Санкт-Петербурге. Об этом 27 декабря сообщил депутат Государственной думы от ЛДПР Олег Лавров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Действующий координатор регионального отделения и депутат Заксобрания Петербурга Олег Капитанов сложил полномочия. В течение трёх месяцев до партийной конференции ЛДПР в Петербурге будет готовиться к реструктуризации, в это время Капитанов будет исполнять обязанности руководителя, а также отвечать за подготовку к партконференции.

По словам Лаврова, высший совет партии решил, что необходимо усиливать работу в регионах как по думским округам, так и по округам субъектов РФ, в связи с чем структура региональных отделений поменяется. Начнут с Петербурга, в январе присоединятся ещё три-четыре региона.

До сегодняшнего дня в Петербурге функционировали 15 районных отделений ЛДПР. Предполагается, что на их месте появятся восемь местных отделений в избирательных думских округах, внутри которых заработают 25 первичных отделений — в каждом из одномандатных округов на выборах в городское Заксобрание.

«Нарезка ЦИК делалась на 10 лет, думаю, это очень удобно», — добавил Лавров.

Он убеждён, что это крепче привяжет партийцев к участию в выборах, даст преимущество координаторам, которые будут руководить местными и первичными отделениями, усилит их ответственность. Кроме того, с финансовой точки зрения уменьшение количества отделений выглядит более экономичным вариантом.

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