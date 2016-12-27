Срок виз для казахстанцев, выезжающих в США, увеличен с 5 до 10 лет

Астана, , 15:23 — REGNUM Казахстан и США договорились о взаимном увеличении срока действия туристических, деловых и дипломатических виз с 5 до 10 лет. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщил министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов на брифинге в Астане.

«Есть хорошая новость. В конце года мы договорились с США об увеличении срока взаимной выдачи виз до 10 лет. Ранее срок действия виз был 5 лет. Теперь визы и казахстанские, и американские по наиболее востребованным категориям, в частности туристические, деловые и дипломатические визы, будут выдаваться на большой срок, и это огромное удобство для граждан обеих стран», — отметил глава казахстанского МИДа.

Идрисов также отметил, что в преддверии всемирной выставки «EXPO-2017» в Астане, а также зимней Универсиады в Алма-Ате, в целях создания максимально благоприятных условий для пребывания иностранных гостей и привлечения инвесторов Министерством иностранных дел проводится работа по дальнейшему облегчению визового режима и повышению эффективности миграционного контроля и безопасности.

«Упрощена процедура выдачи однократных деловых, частных, а также однократных и двукратных туристских виз для граждан 48 экономически развитых стран. На сегодняшний день без оформления виз Казахстан могут посетить граждане 19 стран. С 1 января 2017 года граждане уже 45 государств, среди которых члены Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Европейского союза, а также Объединенные Арабские Эмираты, Малайзия, Сингапур и Княжество Монако, получат право на безвизовый въезд в Казахстан сроком до 30 дней со дня въезда на территорию нашей страны», — отметил министр.

Помимо перечисленных стран, граждане еще 19 государств, как сообщил Идрисов, освобождаются от визовых требований на основе подписанных двусторонних соглашений.

«В этом году заключено соглашение о безвизовых поездках по национальным паспортам с Бразилией. Со Шри-Ланкой подписано соглашение по дипломатическим и служебным паспортам, также состоялась церемония обмена нотами о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам с Японией», — добавил глава МИДа.

Он также уточнил, что либерализация визового режима ведется с учетом национальных интересов Казахстана и принципа взаимности.

«С 1 января 2017 вводятся новые правила оформления приглашения и выдачи виз в Казахстан для иностранных граждан. Главным новшеством здесь будет то, что теперь порядок инициирования и оформления приглашений переходит из Министерства иностранных дел в Министерство внутренних дел», — пояснил он.

Напомним, в марте 2016 года вице-министр иностранных дел Казахстана Роман Василенко заявлял, что Казахстан активно работает с Евросоюзом по вопросам облегчения визового режима для посещения гражданами Казахстана стран ЕС.

«Мы не ведем речь об отмене визового режима, мы не заинтересованы в этом. Не секрет, что наши граждане испытывают значительные трудности при оформлении шенгенской визы, облегчение предусматривает облегчение процесса подачи и получения этой визы, в том числе и сокращения перечня документов, которые требуются от наших граждан при получении Шенгенской визы, и иные вопросы», — пояснял тогда вице-министр.

Судя по сегодняшнему выступлению министра Ерлана Идрисова, за прошедшие 10 месяцев ситуация не изменилась.

«Хочу подчеркнуть, что наше ведомство ставит реалистичные задачи, и мы вовсе не добиваемся безвизового режима со странами ЕС. Речь идет лишь об облегчении визового режима. Чисто индивидуально страны Европы уже реагируют в позитивном плане. Самое главное, что Казахстан, по мнению многих наших партнеров, не является страной миграционного риска, поэтому у ЕС есть настрой на начало работы с нами», — отметил Идрисов, добавив, что казахстанцы не могут рассчитывать на свободный въезд в страны Евросоюза.

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