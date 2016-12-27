Турция: У нас нет подтвержденной информации о казне двух турецких военных

22 декабря в сети Интернет появилось видео ИГ, на котором была записана казнь двух турецких солдат в районе города Эль-Баб

Анкара, , 15:23 — REGNUM У Турции нет подтвержденной информации относительно видео «Исламского государства» (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в котором, как заявляют боевики, были заживо сожжены два турецких солдата, заявил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш, сообщает 27 декабря Reuters.

Напомним, на прошлой неделе, 22 декабря, в сети Интернет появилось видео ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на котором была записана казнь двух турецких солдат в районе города Эль-Баб.

Ранее власти Турции заявили, что в районе северного сирийского города Эль-Баб были «нейтрализованы» в общей сложности 236 боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отряды «Сирийской свободной армии» (ССА) начали наступление на город Эль-Баб в середине ноября. В настоящее время военнослужащие Турции совместно с бойцами ССА проводят операцию по зачистке Эль-Баба от террористов. Вооруженные силы Турции поддерживают отряды ССА в рамках операции «Щит Евфрата», которая началась 24 августа 2016 года.

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