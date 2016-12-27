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‍Савченко представила общественное движение «РУНА»: «Это не партия»

Политика
«Это просто естественное объединение людей»
Надежда Савченко
ВАДИМ ЧУПРИНА
Надежда Савченко

Киев, 27 Декабря 2016, 15:20 — REGNUM  На Украине создано общественное объединение «Руна» — не партия, а общественная платформа. Об этом сообщила журналистам во Львове украинский депутат Надежда Савченко сегодня, 27 декабря, передаёт телеканал 112 Украина.

«В настоящее время это просто естественное объединение людей, которые слышат саму суть, саму идею, а не какие-то лозунги, какой-то популизм. Сегодня мы представляем вам общественную платформу «РУНА», — сказала Савченко.

Савченко пояснила, что, по её мнению, партия может быть создана на определённом этапе. У её общественной организации нет спонсоров, она существует на пожертвования.

«Это реформы украинского народа ради изменения системы, настоящего изменения системы. Это эволюция украинского народа, как исключительное требование Революции достоинства», — сказала она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 декабря Савченко, состоявшая ранее в партии «Батькивщина», заявила о создании собственной политической силы «РУНА». Название новой партии расшифровывается как «Движение, реформы, революция украинского народа».

Читайте ранее в этом сюжете: Савченко сообщила о создании собственной партии

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Дело Савченко
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