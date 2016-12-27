Путин призвал вдвое снизить вредные выбросы

Москва, , 14:59 — REGNUM Вдвоесократить количество вредных выбросов в атмосферу призвал президент РФ ВладимирПутин, выступая сегодня, 27 декабря, на заседании Государственного совета, посвященного проблемам экологического развития страны.

Если этого несделать, отметил глава государства, то к2050 году выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов достигнуткритического предела. «А это значит, — пояснил он, — что будущим поколениям мыоставим среду, непригодную для жизни».

По мнениюпрезидента, в первую очередь важно кардинально снизить объем выбросов ватмосферу, в почву и водоемы. Добиться этого, отметил Путин, можно за счеттехнологического перевооружения промышленности и внедрения новейших технологий.

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