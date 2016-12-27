Вторник, 27 Декабря 2016 года
15:45:37 МСК

СМИ: 2017 — ключевой год для развития ядерных технологий КНДР

Политика
Лидер КНДР Ким Чен Ын издал директиву в мае этого года, что ядерные разработки должны быть завершены к концу 2017 года

Сеул, 27 Декабря 2016, 14:42 — REGNUM  Финальный этап разработки ядерного оружия в КНДР намечен на 2017 год, заявил перебежчик, бывший заместитель посла КНДР в Великобритании, Тэ Ен Хо, сообщает 27 декабря France Press.

Лидер КНДР Ким Чен Ын издал директиву в мае этого года, что ядерные разработки должны быть завершены к концу 2017 года, заявил Тэ Ен Хо.

«Президентские выборы в Южной Корее и смена администрации в США позволят Северной Корее вплотную заняться развитием ядерных разработок в 2017 году», — сказал Тэ Ен Хо.

«Власти КНДР считают, что Южная Корея и США не предпримут военных мер, поскольку они целиком заняты своей внутренней политикой», — добавил Тэ Ен Хо.

Напомним, 9 декабря парламент Южной Кореи принял решение об импичменте президента Пак Хын Ке, замешанной в «коррупционном скандале», который начался с расследования прокуратурой возможного незаконного участия в государственных делах подруги президента Цой Сун Силь.

В течение 180 дней Конституционный суд страны должен принять окончательное решение об импичменте Пак Хын Ке. Если Конституционный суд поддержит импичмент, в течение 60 дней должны пройти президентские выборы.

Представитель Республиканской партии Дональд Трамп победил на 58-х выборах президента США, состоявшихся 8 ноября. Оппонентом Трампа на выборах была кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон. Инаугурация Трампа пройдет 20 января 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Трампу нужно по-новому решать проблему с КНДР. И срочно — National Interest

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ядерная программа Северной Кореи
Главное сегодня
NB!
27.12.16
Станислав СтремидловскийВаршава-2017: великие потрясения или «Великая Польша»?
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
27.12.16
Жители Еревана несут цветы к посольству России
ЕреванАрмения Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
27.12.16
Россия может стать крупнейшим экспортером мусора
МоскваРоссия Проблемы экологии Экономика
NB!
27.12.16
Жириновский рассказал, от чего человек «чахнет и перестает размножаться»
МоскваРоссия Проблемы экологии Общество
NB!
27.12.16
Огромные экологические долги отражаются на людях — Путин
МоскваРоссия Проблемы экологии Общество
NB!
27.12.16
Угрожает ли Калининградской области энергетический блэкаут?
КалининградРоссия Проект «Геоэнергетика» Экономика
NB!
27.12.16
Александр ШпунтПереучреждение государства на Ближнем Востоке
БейрутЛиван Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
27.12.16
Гигантский природный потенциал РФ имеет планетарное значение — Путин
МоскваРоссия Проблемы экологии Политика
NB!
27.12.16
Путин дал старт подаче газа по газопроводу Кубань—Крым
МоскваРоссия Энергетическая блокада Крыма Экономика
NB!
27.12.16
Президент Болгарии сравнил РФ и СССР – «разрушителей Европы изнутри»
СофияБолгария Президентские выборы в Болгарии-2016 Политика
NB!
27.12.16
Хлопонин сообщил, когда валокордин начнут продавать по рецепту
МоскваРоссия Алкогольные отравления Экономика
NB!
27.12.16
Яков РудьВ Киеве испугались Януковича, даже на видео
КиевУкраина Украина глазами экспертов Политика
NB!
27.12.16
Суд в Москве удовлетворил иск о госперевороте на Украине в 2014 году
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
27.12.16
В Казахстане найден мертвым сотрудник генконсульства России
АстанаКазахстан Происшествия с гражданами России за границей Происшествия
NB!
27.12.16
Станислав ТарасовStratfor прогнозирует упадок влияния США и ЕС на постсоветском пространстве
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
27.12.16
Станислав ВернерРубль показал еще не все минимумы
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.12.16
Экологическая катастрофа в Литве: в реку попали десятки тысяч кубов фекалий
ВильнюсЛитва Проблемы экологии Общество
NB!
27.12.16
Казахстанским бизнесменам порекомендовали не сотрудничать с Крымом
АстанаКазахстан Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
27.12.16
«Эстония не готова к обороне со стороны моря»
ТаллинЭстония Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
27.12.16
Планы США по ПРО направлены на слом ядерного паритета с РФ — МИД
МоскваРоссия Ядерное оружие Политика
NB!
27.12.16
Подарок от ИА REGNUM на весь 2017 год
МоскваРоссия Новый год Общество
NB!
27.12.16
Оренбуржье-2016: снежный плен на трассе и посадка горящего самолёта
ОренбургРоссия Итоги 2016 года Происшествия
ещё главное