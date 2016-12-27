СМИ: 2017 — ключевой год для развития ядерных технологий КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын издал директиву в мае этого года, что ядерные разработки должны быть завершены к концу 2017 года

Сеул, , 14:42 — REGNUM Финальный этап разработки ядерного оружия в КНДР намечен на 2017 год, заявил перебежчик, бывший заместитель посла КНДР в Великобритании, Тэ Ен Хо, сообщает 27 декабря France Press.

Лидер КНДР Ким Чен Ын издал директиву в мае этого года, что ядерные разработки должны быть завершены к концу 2017 года, заявил Тэ Ен Хо.

«Президентские выборы в Южной Корее и смена администрации в США позволят Северной Корее вплотную заняться развитием ядерных разработок в 2017 году», — сказал Тэ Ен Хо.

«Власти КНДР считают, что Южная Корея и США не предпримут военных мер, поскольку они целиком заняты своей внутренней политикой», — добавил Тэ Ен Хо.

Напомним, 9 декабря парламент Южной Кореи принял решение об импичменте президента Пак Хын Ке, замешанной в «коррупционном скандале», который начался с расследования прокуратурой возможного незаконного участия в государственных делах подруги президента Цой Сун Силь.

В течение 180 дней Конституционный суд страны должен принять окончательное решение об импичменте Пак Хын Ке. Если Конституционный суд поддержит импичмент, в течение 60 дней должны пройти президентские выборы.

Представитель Республиканской партии Дональд Трамп победил на 58-х выборах президента США, состоявшихся 8 ноября. Оппонентом Трампа на выборах была кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон. Инаугурация Трампа пройдет 20 января 2017 года.

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