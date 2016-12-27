Интриги на выборах главы Бурятии не будет – эксперты

Интриги на выборах главы Бурятии в будущем году с высокой долей вероятности не случится. Эксперты считают: нынешний глава республики Вячеслав Наговицын – фигура избираемая и вполне может идти на следующий срок

Улан-Удэ, , 14:34 — REGNUM Более того, поддержка Сергея Кириенко — фактор реальный, а кадровый голод, который наблюдается по всей стране, и особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, отнюдь не способствует смене руководства в стабильном регионе.

«Коней на переправе не меняют»?

Кадровый голод в стране действительно стал в последние годы серьезной проблемой, причем практически на всех уровнях власти. А «губернаторский уровень» — под особым прицелом критики, и потому уязвим для выпуска социального пара, считает член Общественной палаты России, директор научно-исследовательского центра «Особое мнение», политолог Екатерина Курбангалеева.

«Ситуация с кадрами почти везде, не только в регионах Сибири и Дальнего Востока, оставляет желать лучшего, — отметила она. — Сейчас региональный уровень, уровень губернаторов и субъектовых администраций — уровень такого «консенсуса критики»: с одной стороны, всегда вызывает интерес у СМИ и экспертов — есть простор для сравнительного анализа, с другой — относительно безопасно, заступиться некому, да и сам губернаторский корпус разрознен, единым фронтом в свою защиту не выступит. Таким образом, сейчас это самый удобный уровень для выпуска пара в условиях ухудшающейся социально-экономической ситуации. С учетом вышесказанного, а также разбалансирования региональных бюджетов и нарастания бюджетной долговой нагрузки желающих «порулить» регионами сильно поубавилось. Некоторые назначения до сих пор создают ощущение случайности выбора».

По мнению политолога, профессора Национального исследовательского университета — Высшей школы экономики Олега Матвейчева, особенно кадровый голод касается муниципальных образований.

«Там ситуация просто катастрофическая с людьми, которые могли бы всем этим заниматься. Что касается губернаторов — есть кандидатуры достойные, с этим все нормально», — уверен он.

Очевидно, что Кремль сделает ставку на «нормальные» кандидатуры и среди действующих глав регионов — потрясения последних лет и итоги протестных выборов, например, как это случилось в соседней Иркутской области, никому не нужны. Похоже, в том числе, как выяснилось по происшествию времени, и самому региону: к ряду серьезных, уже новейших проблем в регионе прибавилась еще одна составляющая — налицо разобщение местных бизнес‑ и политических элит. А главное — договориться им между собой, и с нынешним губернатором Иркутской области в ближайшем будущем вряд ли представляется возможным. В итоге соседний регион, ставший «красным» на протестных настроениях, пар, что называется, выпустил, но улучшения ситуации не получил — если не сказать наоборот.

Очевидно, что болевой точкой, особенно в кризисные годы, для федерального центра остается сохранение экономической стабильности в регионе, тем более, в столь отдаленном, коим является Бурятия. При этом стоит учитывать совершенно различные стартовые позиции регионов — отлично, если в субъекте есть нефть или алмазы, оборонное производство или тучные поля. Однако таковых в России не так уж много, а потому, увы, есть печальные примеры и среди регионов-«одноклассников». В частности, прошлогодняя отставка теперь уже экс-главы Забайкальского края Константина Ильковского продемонстрировала всей стране, что длительные задержки зарплат в бюджетной сфере — это не воспоминания из 90-х, а реалии XXI века в отдельно взятом регионе. Официальной причиной отставки губернатора стал срыв программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Однако это была лишь вершина айсберга из проблем ЖКХ, практически полного прекращения пригородного железнодорожного сообщения из-за конфликта с РЖД, стремительной криминализации молодежи региона, а также тесные «игры» со «Справедливой Россией». Стоит отметить, что при этом Константин Ильковский стабильно находился в «середнячках» множества рейтингов губернаторов.

Из виртуальности — в реальность?

К слову, сами политологи — эксперты различных рейтингов — считают: к рейтингам нельзя относиться как к абсолютной истине, но и не обращать на них внимания нельзя, несмотря на то, что проблемы ангажированности, увы, не избежать.

«Каждый рейтинг что-то отражает, рейтинги делают эксперты, — отметил Матвейчев. — Собирают свое понимание, что и как устроено, смотрят различные цифры: кто-то так посмотрел, кто-то так. При этом, конечно, стоит учитывать, что любой эксперт в любом случае имеет свое субъективное мнение, ангажированное оно или не ангажированное, но субъективное».

Екатерина Курбангалеева согласна с коллегой — ангажированности при составлении рейтингов не избежать.

«Последнее время был только один рейтинг, на который было принято ориентироваться — рейтинг ФоРГО. Сейчас, когда негласное эмбарго на такие рейтинги было снято, под конец года вышло несколько рейтингов. В одном из них я также выступаю экспертом. Это, в общем, неплохо, «пусть расцветают 100 цветов». Однако необходимо понимать, что отдельные выводы не свободны от волюнтаризма самих составителей рейтингов, а то и просто ангажированы», — подчеркнула политолог.

По словам Екатерины Курбангалеевой, ангажированность отдельных экспертов присутствует всегда. «Перефразирую известное высказывание: быть в политике и быть свободным от политики нельзя. Но дальше уже включаются составители рейтингов, которые обобщают мнения и выводят средневзвешенную оценку. И здесь чрезвычайно важна методология и исследовательская объективность рейтинга. От этого в конечном итоге зависит профессиональная репутация составителей рейтинга», — считает она.

Матвейчев: «Наговицын — избираемый»

По словам политолога, профессора Национального исследовательского университета — Высшей школы экономики Олега Матвейчева, у нынешнего главы Бурятии, срок полномочий которого истекает в будущем году, есть все шансы быть вновь избранным.

«В принципе, в республике по критериям экономическое положение вполне нормальное. Никакого упадка или катастрофы экономической нет — это раз. Второе: сам рейтинг Наговицына тоже вполне нормальный, он избираемый и может идти на следующий срок. Третье: мы не слышим из Бурятии никаких серьезных громких дел, связанных с коррупцией, например, как в Кемеровской области, где арестовали двух заместителей губернаторов. Понятно, что идут какие-то аресты и что-то есть, но это более мелкий уровень — серьезных скандалов на самом деле нет, — считает Олег Матвейчев. — И, наконец, следующий момент: думаю, что Вячеслава Наговицына будет поддерживать Сергей Кириенко, потому что с Росатомом у Наговицына нормальные, хорошие отношения сложились. И вновь избранный депутат Госдумы Алдар Дамдинов вполне может быть этаким лоббистом».

Единственной более или менее серьезной проблемой для Вячеслава Наговицына Олег Матвейчев считает «элитные конфликты».

«Скажем, мы все понимаем, что есть не удовлетворенный своим нынешним положением Михаил Слипенчук, — отметил он. — Вот он может действительно начать какую-то игру против Наговицына, и в этом смысле сейчас уже надо поработать. Если Наговицын решит проблему Слипенчука, то есть сделает так, чтобы он был доволен, пристроит его куда-то или как-то с ним договорится о дальнейших вещах, то, в общем-то, серьезных врагов или соперников, наверное, не будет. Матханов какую-то большую игру вряд ли затеет. Мархаев, естественно, выставится, что-то получит свое. Но Слипенчук, поскольку обладает гигантским финансовым ресурсом, действительно может «взорвать» республику, если сильно начнет «гулять». Это угроза, но ее можно, что называется, купировать до выборов, проведя соответствующие переговоры, сесть за стол и все решить. И тогда спокойно Наговицын может переизбираться на следующий срок», — считает политолог.