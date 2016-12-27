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Кремль одобрил бы участие Киссинджера в восстановлении отношений с США

Политика
Он обладает глубочайшей экспертизой в плане российских дел и в плане российско-американских отношений
Владимир Путин и Генри Киссинджер
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин и Генри Киссинджер

Москва, 27 Декабря 2016, 14:28 — REGNUM  Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что привлечь бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера к восстановлению российско-американских отношений — это прерогатива Вашингтона.

Со своей стороны Москвы бы приветствовала такое решение, поскольку Киссинджер — по-прежнему один из «мудрейших политиков, умнейших экспертов». Кроме того, он обладает глубочайшей экспертизой в плане российских дел и в плане российско-американских отношений, сказал Песков.

Если такие экспертные знания и накопленный за десятилетия богатейший опыт каким-то образом будет востребован, Кремль бы это, безусловно, только приветствовал. Однако «востребованность и применимость этого опыта — это не наше дело, это дело наших американских коллег, и мы не можем в это вмешиваться», подчеркнул Песков.

Ранее немецкая газета Bild со ссылкой на спецслужбы ЕС сообщила, что Генри Киссинджер является фигурой, заинтересованной в налаживании отношений Вашингтона и Москвы: он разработает соответствующий план улучшения отношений и возьмёт на себя роль посредника между США и Россией.

Издание утверждает, что Киссинджер рекомендовал избранному президенту США Дональду Трампу снять с России санкции. Вашингтон заинтересован в таком шаге, чтобы сдержать международное влияние Китая.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Киссинджер — «главный посредник» в переговорах Трампа с Москвой

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