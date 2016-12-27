Путин призвал чиновников «не прятаться в кабинетах» от граждан

Люди хотят знать и имеют право знать и имеют право участвовать в экологических просветительских акциях, уверен президент

Москва, , 14:24 — REGNUM Президент России Владимир Путин призвал чиновников «не прятаться в кабинетах» от экологических проблем.

«Не нужно прятаться от людей в своих кабинетах. Люди, безусловно, хотят знать и имеют право знать и имеют право участвовать в экологических просветительских акциях, в конкретных делах по улучшению качества жизни, по благоустройству домовых территорий, парков, скверов», — цитирует Путина «Россия 24».

Глава государства убежден, что доверие к инициативам граждан, диалог и партнерство с общественными движениями — очень важное условие формирования высокой экологической культуры в стране.

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