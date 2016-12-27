Вторник, 27 Декабря 2016 года
15:46:02 МСК

В Киргизии упразднили военные суды

Политика
Причиной тому послужили излишне высокие затраты на этот судебный орган, его низкая эффективность, а также противоречие принципам независимости и нормам Конституции

Бишкек, 27 Декабря 2016, 14:20 — REGNUM  Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал закон о реформировании судебной системы этой среднеазиатской страны, в соответствии с которым упраздняются военные суды республики. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщила пресс-служба главы государства.

Данные изменения приняты в целях повышения эффективности и качества правосудия, совершенствования кадрового, финансового и материально-технического обеспечения судов.

На ликвидации военных судов ранее настояла специальная государственная комиссия. Также эти аналогичные рекомендации были указаны в отчете второго раунда мониторинга Киргизской Республики, утвержденном на пленарном заседании Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией.

Причинами упразднения военных судов названы «несопоставимость финансовых затратах на содержание этих судебных органов по сравнению с получаемым результатом от их деятельности», а также «их противоречие принципу независимости судей и подчинению только Конституции и законам».

Принятым законом предусматривается передача штатных единиц судей и сотрудников военных судов республики в наиболее загруженные делами местные суды. Как пояснили в администрации президента Киргизии, уголовные дела о любых преступлениях, совершенных военнослужащими теперь будут рассматривать судебные органы по месту совершения преступления.

Отметим, что согласно официальным данным, в Киргизии затраты на обеспечение деятельности одного судьи местного суда, включая его зарплату, секретаря, помощника, зарплату сотрудников канцелярии и другие расходы в настоящее время составляют около 1 млн 873,3 тыс. сомов (более 1,64 млн рублей по текущему курсу). В то же время на обеспечение деятельности каждого из судей военного суда расходы превышают 1 млн 746 тыс. сомов (более 1,53 млн рублей).

При этом судья военного суда, по данным за 2012 год, рассматривал в среднем не более 21 дела или 1,7 дел за месяц, в 2013 году — лишь 11 дел. На судью военного суда Бишкекского гарнизона в 2012 году ложилась нагрузка в виде 123 дел или 10,2 дел в месяц.

В то же время судья городского суда столицы Киргизии за год должен был рассмотреть в среднем 133,6 дел или 11,1 дел за месяц. Нагрузка на судью Первомайского районного суда Бишкека составляла 907,7 дел или 75,6 дел за месяц.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судебная система
Главное сегодня
NB!
27.12.16
Станислав СтремидловскийВаршава-2017: великие потрясения или «Великая Польша»?
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
27.12.16
Жители Еревана несут цветы к посольству России
ЕреванАрмения Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
27.12.16
Россия может стать крупнейшим экспортером мусора
МоскваРоссия Проблемы экологии Экономика
NB!
27.12.16
Жириновский рассказал, от чего человек «чахнет и перестает размножаться»
МоскваРоссия Проблемы экологии Общество
NB!
27.12.16
Огромные экологические долги отражаются на людях — Путин
МоскваРоссия Проблемы экологии Общество
NB!
27.12.16
Угрожает ли Калининградской области энергетический блэкаут?
КалининградРоссия Проект «Геоэнергетика» Экономика
NB!
27.12.16
Александр ШпунтПереучреждение государства на Ближнем Востоке
БейрутЛиван Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
27.12.16
Гигантский природный потенциал РФ имеет планетарное значение — Путин
МоскваРоссия Проблемы экологии Политика
NB!
27.12.16
Путин дал старт подаче газа по газопроводу Кубань—Крым
МоскваРоссия Энергетическая блокада Крыма Экономика
NB!
27.12.16
Президент Болгарии сравнил РФ и СССР – «разрушителей Европы изнутри»
СофияБолгария Президентские выборы в Болгарии-2016 Политика
NB!
27.12.16
Хлопонин сообщил, когда валокордин начнут продавать по рецепту
МоскваРоссия Алкогольные отравления Экономика
NB!
27.12.16
Яков РудьВ Киеве испугались Януковича, даже на видео
КиевУкраина Украина глазами экспертов Политика
NB!
27.12.16
Суд в Москве удовлетворил иск о госперевороте на Украине в 2014 году
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
27.12.16
В Казахстане найден мертвым сотрудник генконсульства России
АстанаКазахстан Происшествия с гражданами России за границей Происшествия
NB!
27.12.16
Станислав ТарасовStratfor прогнозирует упадок влияния США и ЕС на постсоветском пространстве
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
27.12.16
Станислав ВернерРубль показал еще не все минимумы
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.12.16
Экологическая катастрофа в Литве: в реку попали десятки тысяч кубов фекалий
ВильнюсЛитва Проблемы экологии Общество
NB!
27.12.16
Казахстанским бизнесменам порекомендовали не сотрудничать с Крымом
АстанаКазахстан Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
27.12.16
«Эстония не готова к обороне со стороны моря»
ТаллинЭстония Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
27.12.16
Планы США по ПРО направлены на слом ядерного паритета с РФ — МИД
МоскваРоссия Ядерное оружие Политика
NB!
27.12.16
Подарок от ИА REGNUM на весь 2017 год
МоскваРоссия Новый год Общество
NB!
27.12.16
Оренбуржье-2016: снежный плен на трассе и посадка горящего самолёта
ОренбургРоссия Итоги 2016 года Происшествия
ещё главное