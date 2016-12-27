В Киргизии упразднили военные суды

Причиной тому послужили излишне высокие затраты на этот судебный орган, его низкая эффективность, а также противоречие принципам независимости и нормам Конституции

Бишкек, , 14:20 — REGNUM Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал закон о реформировании судебной системы этой среднеазиатской страны, в соответствии с которым упраздняются военные суды республики. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщила пресс-служба главы государства.

Данные изменения приняты в целях повышения эффективности и качества правосудия, совершенствования кадрового, финансового и материально-технического обеспечения судов.

На ликвидации военных судов ранее настояла специальная государственная комиссия. Также эти аналогичные рекомендации были указаны в отчете второго раунда мониторинга Киргизской Республики, утвержденном на пленарном заседании Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией.

Причинами упразднения военных судов названы «несопоставимость финансовых затратах на содержание этих судебных органов по сравнению с получаемым результатом от их деятельности», а также «их противоречие принципу независимости судей и подчинению только Конституции и законам».

Принятым законом предусматривается передача штатных единиц судей и сотрудников военных судов республики в наиболее загруженные делами местные суды. Как пояснили в администрации президента Киргизии, уголовные дела о любых преступлениях, совершенных военнослужащими теперь будут рассматривать судебные органы по месту совершения преступления.

Отметим, что согласно официальным данным, в Киргизии затраты на обеспечение деятельности одного судьи местного суда, включая его зарплату, секретаря, помощника, зарплату сотрудников канцелярии и другие расходы в настоящее время составляют около 1 млн 873,3 тыс. сомов (более 1,64 млн рублей по текущему курсу). В то же время на обеспечение деятельности каждого из судей военного суда расходы превышают 1 млн 746 тыс. сомов (более 1,53 млн рублей).

При этом судья военного суда, по данным за 2012 год, рассматривал в среднем не более 21 дела или 1,7 дел за месяц, в 2013 году — лишь 11 дел. На судью военного суда Бишкекского гарнизона в 2012 году ложилась нагрузка в виде 123 дел или 10,2 дел в месяц.

В то же время судья городского суда столицы Киргизии за год должен был рассмотреть в среднем 133,6 дел или 11,1 дел за месяц. Нагрузка на судью Первомайского районного суда Бишкека составляла 907,7 дел или 75,6 дел за месяц.