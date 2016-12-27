Гигантский природный потенциал РФ имеет планетарное значение — Путин
Москва, 27 Декабря 2016, 14:19 — REGNUM Россия выступает экологическим донором мира, обеспечивая ему почти 10% биосферной устойчивости. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по экологии.
«Хочу подчеркнуть, что гигантский, именно гигантский природный ресурсный потенциал России, безусловно, имеет планетарное значение. Наша страна располагает колоссальными запасами пресной воды, лесных ресурсов, огромным биоразнообразием и выступает экологическим донором мира, обеспечивая ему почти 10% биосферной устойчивости», — цитирует Путина «Россия-24».
Как сообщало ранее ИА REGNUM, наступающий 2017 год объявлен Годом экологии, а в Стратегии научно — технологического развития России экологическое направление отмечено как приоритетное.
Читайте развитие сюжета: Путин призвал вдвое снизить вредные выбросы
- 26 Декабря 2016 NB!Смог в Улан-Баторе: в столице Монголии прошел марш протеста
-
- 27 Декабря 2016 NB!Экологическая катастрофа в Литве: в реку попали десятки тысяч кубов фекалий
-
- 27 Декабря 2016 NB!Путин призвал чиновников «не прятаться в кабинетах» от граждан
-
- 27 Декабря 2016 NB!Огромные экологические долги отражаются на людях — Путин