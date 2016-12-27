Президент Болгарии сравнил РФ и СССР – «разрушителей Европы изнутри»

Плевнелиев считает, что советская пропаганда ставила перед собой цель убедить мир: в Европе отсутствует «верховенство права»

София, , 14:00 — REGNUM Уходящий президент Болгарии Росен Плевнелиев обвинил Россию в намерении ослабить Европейский союз, внося в него дестабилизацию: для этого Москва применяет разные способы, прежде всего пропаганду. Об этом глава государства сообщил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Плевнелиев считает, что Москва поддерживает деньгами противников ЕС — иностранные СМИ, а также европейские СМИ и партии, заинтересованные в распаде ЕС. В частности, Россия финансирует такие структуры в Болгарии, «разрушая ЕС изнутри».

Президент Болгарии, обвиняя Россию, сравнил её стратегию с советской: СССР тоже стремился дискредитировать демократические ценности в Европе и ослабить её. Пропаганда СССР ставила перед собой цель убедить мир, что в Европе отсутствует «верховенство права», считает Плевнелиев.

Политик предупредил жителей ЕС, что «русская пропаганда» опасна, и они должны знать об этом. «Европейцы должны знать правду, им нужно сообщить, что происходит и какие цели преследует российская пропаганда», — сказал он.

Напомним, в ноябре на президентских выборах в Болгарии победил кандидат от оппозиции Румен Радев. В должность он вступит 22 января 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после выборов 23 ноября помощник президента России Юрий Ушаков заявил: «Ожидаем, что какие-то будут возможности для более конструктивных отношений, конечно».

9 декабря уходящий президент Болгарии заявил, что стране предстоят месяцы нестабильности в связи с парламентским кризисом, который наметился после президентских выборов, а также из-за влияния внешних факторов.

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