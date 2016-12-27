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«Испания научит Украину киберсвободу любить»

Политика
«Cyberdefence, подразделение испанского Министерства обороны, ответственное за защиту от интернет-проникновений в сети силовых ведомств страны, обучит Украину отбиваться от кибератак, – сообщает одна из ведущих испанских газет El País
Киберсражение
Цитата из к/ф «Газонокосильщик». Реж. Бретт Леонард. 1992. Великобритания — США — Япония
Киберсражение

Мадрид, 27 Декабря 2016, 13:37 — REGNUM  «Министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль объявила, что готовит первую за время пребывания на этом посту миссию международной помощи. По просьбе Киева она отправит команду компьютерщиков, которые обучат украинских военных защищаться от иностранных вторжений».

«После аннексии Крыма российские хакеры неоднократно нападали на Украину, — утверждает издание. — 23 декабря 2015 года скоординированное нападение интернет-пиратов привело к отключению нескольких украинских электростанций от сетей и оставило без электричества более 200 тысяч человек. Украина и США указали на Москву как на виновницу этого коллапса» (отметим, что Россия, по заявлениям США и Украины, всегда виновата во всех бедах Украины, прим — ИА REGNUM ).

Как подчеркивает автор текста Мигель Гонсалес, «прежде всего испанцы научат украинцев главному правилу: мы не доверяем никому». Какие еще запланированы шаги в обучении украинских киберспециалистов, газета не сообщает.

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