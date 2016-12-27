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Суд в Москве удовлетворил иск о госперевороте на Украине в 2014 году

Политика
Судья Анна Шипикова огласила резолютивную часть решения по делу 27 декабря
Суд
Иллюстрация: Rrnews.ru
Суд

Москва, 27 Декабря 2016, 13:31 — REGNUM  Иск бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника о признании событий на Украине осени 2013 — зимы 2014 годов государственным переворотом удовлетворен Дорогомиловским судом Москвы, сообщает радиостанция BFM.

Судья Анна Шипикова огласила резолютивную часть решения по делу 27 декабря. В суде в этот день прошли прения сторон, в которых участвовал только истец.

Олейник напомнил показания бывших руководителей Украины — экс-президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова, а также бывших руководителей МВД, СБУ и других ведомств, которые заявили о госперевороте зимой 2014 года в Киеве.

Напомним, в суде шло рассмотрение иска экс-депутата Верховной рады Владимира Олейника о признании событий 2014 года на Украине государственным переворотом. Начав давать показания, бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что согласен с иском Олейника.

По его словам, события осени-зимы 2013−2014 годов в Киеве вышли за пределы правового поля и нарушили законы Украины и других стран. «Пострадали не только в Киеве на «майдане», но и в других местах, прежде всего на юго-востоке Украины, в Донбассе», — сказал Янукович.

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