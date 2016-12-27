Мэр Красноярска ответил на «неудобный» вопрос о предстоящих выборах

Красноярск, , 13:22 — REGNUM В рамках «прямой» телефонной линии, которая была посвящена итогам уходящего года и планам на предстоящий 2017 год, житель Красноярска Евгений Николаевич задал мэру Эдхаму Акбулатову вопрос, который, по мнению жителя, может быть «неудобным». «Не знаю, ответите ли вы прямо, но я хотел бы узнать, пойдете ли вы в следующем году на выборы? Есть желание еще раз стать мэром?».

«Отвечу не прямо, но вам будет понятно, — сказал Эдхам Акбулатов. — Я человек с практическим складом характера. План на следующий год огромен, важно его реализовать. Запланировано отремонтировать в четыре раза больше дворов и дорог, чем в этом году, начать благоустройство набережной. В городе будет начат капитальный ремонт улиц в центре города. Это очень сложный технический и организационный процесс. Ведь представьте, необходимо будет перекрыть движение транспорта по улице Карла Маркса. Это сложная задача. Масштабные предстоят работы и в рамках строительства улицы Волочаевской. Голова пока занята другими вопросами, вернемся к теме выборов в марте-апреле».

По завершении «прямой» телефонной линии журналисты городских СМИ также задали свои вопросы, касающиеся тем, которые, по их мнению, являются одними из самых «острых» за последние несколько недель.

«Правда ли, что главный архитектор Красноярска Андрей Макаров покидает свой пост?»

— Да, я подписал распоряжение об увольнении Андрея Юрьевича Макарова. С 9 января 2017 года он не работает архитектором. Сейчас он ушел в отпуск, как это предусмотрено законодательством, и затем уходит с поста. Необходимо сказать, что Андрей Юрьевич — человек из другого города, и когда я приглашал его на работу, у нас была договоренность решить ряд задач: принять Генеральный план, правила землепользования и застройки, проект планировки улично-дорожной сети. На сегодня эти задачи выполнены. Но Андрей Юрьевич не прощается с Красноярском, мы договорились, что он продолжит работать в качестве советника главы города. Потому что мне хотелось бы иметь его точку зрения на те или иные градостроительные вопросы, поскольку я считаю его высокопрофессиональным специалистом. Думаю, что опыт Андрея Юрьевича в новом качестве будет полезен Красноярску. Безусловно, новое время требует решения новых задач. Поэтому через некоторое время мы объявим конкурс на главного архитектора города, руководствуясь новыми квалификационными требованиями, которые будут касаться, главным образом, контроля реализации градостроительной документации.

«Принято ли решение о строительстве торгового центра на левобережной набережной?»

— Решение не принято. Меня несколько беспокоит спад общественного интереса к этой теме. На начальном этапе был очень эмоциональный резонанс, потом состоялись очные публичные слушания, и затем произошел некий спад, что мне непонятно. Поэтому сейчас я дал поручение управлению архитектуры провести еще одни публичные очные слушания, подобрать под них зал побольше, чтобы все желающие смогли принять участие в обсуждении этой темы. В ближайшее время будет объявлена дата и время проведения слушаний. После чего я буду определяться, нужно ли продолжать этот процесс. Поскольку набережная — знаковое место нашего города, необходимо очень взвешенно подойти к этому вопросу. Поэтому решение будет приниматься мной на основании оценки мнения горожан.