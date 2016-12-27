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В Киев на «Евровидение» не смогут приехать фигуранты черного списка

Политика
Запрет на въезд в страну тех, кто «угрожает национальной безопасности Украины», существует

Киев, 27 Декабря 2016, 13:22 — REGNUM  Исполнительный продюсер конкурса «Евровидение-2017», который пройдет на Украине, Александр Харебин в интервью изданию «Лига.net» заявил, что в Киев не смогут приехать российские артисты, внесенные Службой безопасности Украины (СБУ) в так называемый черный список.

По его словам, запрет на въезд в страну тех, кто «угрожает национальной безопасности Украины», существует. «Компетентные органы нашей страны будут принимать решение при возникновении подобной ситуации», — сказал Харебин.

Он также отметил, что такие решения — это внутреннее дело Украины. Он призвал не обсуждать «домыслы на эту тему».

Как передавало ИА REGNUM, в начале августа 2015 года Минкультуры Украины опубликовало список деятелей культуры, которые «создают угрозу национальной безопасности». В него вошли Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Николай Расторгуев, Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, Григорий Лепс, Жерар Депардье и другие.

24 декабря 2015 года стало известно о расширении списка. Персонами нон грата на Украине стали такие известные режиссёры, музыканты и актёры, как Владимир Бортко, Павел Лунгин, Карен Шахназаров, Михаил Боярский, Олег Табаков, Фёдор Бондарчук, Юлия Чичерина, Стас Пьеха, Дмитрий Харатьян, Валентин Гафт, Александр Розенбаум, Вадим Самойлов, Фред Дёрст. Всего на сегодняшний день список насчитывает 140 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Минкульт Украины подтвердил наличие «черного списка» актеров

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