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МИД РФ прокомментировал призыв министра обороны Израиля к евреям во Франции

Политика
Официально озвучено то, «о чём последние годы говорили шёпотом», написала Захарова

Москва, 27 Декабря 2016, 13:06 — REGNUM  Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook прокомментировала слова главы Минобороны Израиля о том, что евреям следует покинуть Францию.

По ее словам, официально озвучено то, «о чём последние годы говорили шёпотом». «Может быть, заодно следовало бы уточнить, сколько уехало людей в Израиль с Украины за последние 3 года?» — пишет Захарова.

Ранее министр обороны Израиля Авигдор Либерман на собрании партии «Наш дом Израиль» назвал международную конференцию по Ближнему Востоку, которая пройдет Париже 15 января 2017 года, «трибуналом» против Израиля.

По его мнению, единственным ответом на этот «заговор» стал бы отъезд евреев из Франции в Израиль. «Это не ваша страна, это не ваша земля, уезжайте из Франции и приезжайте в Израиль», — сказал Либерман.

Напомним, ранее Совет Безопасности ООН принял резолюцию по еврейским поселениям на территории Палестинской автономии. Согласно документу, Израиль должен «прекратить поселенческую активность» на «оккупированных территориях». Эта резолюция и отказ США воспользоваться правом вето вызвали резкую критику со стороны Израиля.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Минобороны Израиля: Евреям из Франции пора уезжать

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