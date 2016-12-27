В районе сирийского города Джаабар убит командир ИГИЛ — СМИ

Отряды СДС и курдского ополчения YPG вытеснили боевиков ИГ из города Джаабар 26 декабря

Дамаск, , 12:59 — REGNUM Один из командиров «Исламского государства» (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вероятно, был убит на севере Сирии, когда боевики попытались остановить продвижение Демократических сил Сирии (ДСС), поддерживаемых США, заявили директор Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека Рами Абдурахман, сообщает 27 декабря Reuters.

Командир боевиков, известный как Абу Джандал Аль-Кувейт, вероятно был убит, когда отряды ДСС выбили боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из города Джаабар в западной части провинции Ракка, заявил Абдурахман.

Напомним, отряды ДСС и курдского ополчения YPG вытеснили боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из города Джаабар 26 декабря. Контратака боевиков потерпела неудачу. Отряды, поддерживаемые США, продвинулись на 5 км.

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