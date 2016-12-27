МИД РФ: Оружие США в Сирии быстро окажется в руках террористов

«Иначе, чем пособничеством террористам, это не назовёшь»

Москва, , 12:47 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предоставление Вашингтоном военной помощи антиправительственным формированиям в Сирии, включая переносные ракетно-зенитные комплексы (ПЗРК), является пособничеством терроризму. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Захарова, комментируя подписанный 23 декабря президентом США Бараком Обамой закон о расходах на оборону в 2017 году, отметила, что документ является перечнем указаний Пентагону по выстраивании «линии на российском направлении».

«В Администрации Б. Обамы не могут не понимать, что передаваемое вооружение быстро окажется в руках джихадистов, с которыми мнимые «умеренные» оппозиционеры давно действуют заодно», — говорится в сообщении.

Захарова предполагает, что Вашингтон, вероятно, на это и рассчитывает. Фактически США опекают террористическую группировку «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Что это как ни пособничество терроризму?

«Соответствующее решение также несет прямую угрозу самолетам ВКС России, другому российскому военному персоналу и нашему Посольству в Сирии, не раз подвергавшемуся обстрелам», — сообщила Захарова.

Москва рассматривает эти действия как враждебные. Кроме того, в американском документе Россия бездоказательно обвиняется в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Дипломат отметила, что Обама ставит перед Пентагоном задачу как можно скорее разработать вооружение для реализации концепции «Глобального молниеносного удара». «То есть в Вашингтоне демонстративно бряцают оружием», — отметила Захарова.

Напомним, Обама подписал закон о финансировании и политике Минобороны США на 2017 год. В нём, в частности, регламентируются действия по поставкам ПЗРК так называемой сирийской вооруженной оппозиции.

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