Вторник, 27 Декабря 2016 года
13:21:30 МСК

Против экс-главы Минюста Киргизии возбудили уголовное дело

Политика
Сама бывшая чиновница и ее коллеги-оппозиционеры считают, что этот факт имеет сугубо политическую подоплеку и связан с ее позицией по конституционному референдуму
Аида Салянова
Kglive
Аида Салянова

Бишкек, 27 Декабря 2016, 12:42 — REGNUM  Генеральная прокуратура Киргизии возбудила в отношении депутата республиканского парламента Аиды Саляновой уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением в бытность ее исполняющей обязанности министра юстиции. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По данным Генпрокуратуры, Салянова, занимая высокую госдолжность, содействовала возобновлению адвокатской лицензии Алексею Елисееву, находящемуся в розыске за совершение ряда крупных махинаций и иных экономических преступлений, нанесших серьезный ущерб государству.

В ближайшее время бывшей главе Генпрокуратуры и экс-министру юстиции Киргизии может быть предъявлено обвинение по одной из частей статьи «Злоупотребление должностным положением», в соответствии с которой Аиде Саляновой грозит наказание в виде штрафа в размере от 3 млн до 5 млн сомов (от 2,63 млн до 4,39 млн рублей), либо лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Сама депутат Аида Салянова считает, что сложившаяся ситуация «заведомо имеет политически мотивированный окрас», пишет «Zanoza.kg».

Экс-чиновница отметила, что оснований для возбуждения уголовного дела по поводу возобновления адвокатской лицензии Алексею Елисееву не существует, поскольку, по ее мнению, при этом были соблюдены все нормы киргизского законодательства.

«Это давление усилилось после озвучивания мной открытой позиции по вопросу референдума. Напомню, закон об адвокатской деятельности не предусматривает ни единого основания, по которому нельзя было возобновлять лицензию», — пояснила она свою позицию по этому вопросу.

Схожую точку зрения озвучил на пресс-конференции соратник Саляновой по оппозиционному блоку, лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев. «Это попытка оказать психологическое давление. Президент Алмазбек Атамбаев опозорится», — цитирует политика ИА «АКИpress».

Также он сообщил о том, что формально по статье «Злоупотребление должностным положением» не требуется согласие парламента на привлечение депутата к уголовной ответственности.

ИА REGNUM напоминает, что Алексей Елисеев является одним из соратников Максима Бакиева — сына экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева, свергнутого в ходе вооруженного госпереворота 7 апреля 2010 года. Елисеев фигурирует в качестве обвиняемого сразу в нескольких уголовных делах, возбужденных киргизскими правоохранительными органами по фактам мошенничества и рейдерских захватов.

Отметим, 11 декабря 2016 года в Киргизии состоялся референдум по вопросу об изменении Конституции этой среднеазиатской страны. Местная политическая оппозиция и целый ряд финансируемых США и Евросоюзом киргизстанских НПО выступали категорически против проведения этого плебисцита и внесения поправок в Основной закон республики.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Киргизии
Главное сегодня
NB!
27.12.16
Станислав ТарасовStratfor прогнозирует упадок влияния США и ЕС на постсоветском пространстве
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
27.12.16
Станислав ВернерРубль показал еще не все минимумы
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.12.16
Экологическая катастрофа в Литве: в реку попали десятки тысяч кубов фекалий
ВильнюсЛитва Проблемы экологии Общество
NB!
27.12.16
Казахстанским бизнесменам порекомендовали не сотрудничать с Крымом
АстанаКазахстан Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
27.12.16
Обама обрекает на сотрясение отношения со всем миром — МИД России
МоскваРоссия Дело Магнитского, «акт Магнитского»,«антимагнитский закон» Политика
NB!
27.12.16
«Эстония не готова к обороне со стороны моря»
ТаллинЭстония Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
27.12.16
Подарок от ИА REGNUM на весь 2017 год
МоскваРоссия Новый год Общество
NB!
27.12.16
Оренбуржье-2016: снежный плен на трассе и посадка горящего самолёта
ОренбургРоссия Итоги 2016 года Происшествия
NB!
27.12.16
Президент Боливии собрался на новый срок. Вопреки Конституции
Ла-ПасБоливия Выборы в странах Латинской Америки Политика
NB!
27.12.16
Оппозиция Венесуэлы провозгласила «новый этап гражданского неповиновения»
КаракасВенесуэла Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
27.12.16
Рост на 16% кровавых драм в самарских семьях: низкая культура и алкоголизм
СамараРоссия Семейное насилие Происшествия
NB!
27.12.16
В Дагестане создадут интернат для детей убитых боевиков
МахачкалаРоссия Детские дома и социальные учреждения Общество
NB!
27.12.16
Максим Исаев«Вне политики «одного Китая» Тайвань окажется в полной изоляции»
ПекинКитай Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
27.12.16
Александр ЛебедевПобеда в суде – надежда на сохранение школ и жизни сёл Брянщины
БрянскРоссия Обеспеченность школами Общество
NB!
27.12.16
Астрахань превратилась в свалку: горожане хотят отправить мэра в отставку
АстраханьРоссия Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора Общество
NB!
27.12.16
Полтавченко «не отпустит» тех, кто воровал на «Зенит-Арене»
Санкт-ПетербургРоссия Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге Политика
NB!
27.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 27 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
27.12.16
«Куба хранит теплые воспоминания об Ансамбле имени Александрова»
ГаванаКуба Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
27.12.16
Запрет продажи алкоголя лицам до 21 года одобряют 77% граждан РФ: опрос
МоскваРоссия Алкоголизм и борьба с ним Общество
NB!
27.12.16
На Украине освобожден гражданин РФ — СКР
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
27.12.16
Вопрос Путину помог? Свердловской деревне обещают дорогу во внешний мир
ЕкатеринбургРоссия Развитие автотранспортной инфраструктуры Общество
NB!
27.12.16
Глава Минобороны Израиля: Евреям из Франции пора уезжать
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
ещё главное