Против экс-главы Минюста Киргизии возбудили уголовное дело

Сама бывшая чиновница и ее коллеги-оппозиционеры считают, что этот факт имеет сугубо политическую подоплеку и связан с ее позицией по конституционному референдуму

Бишкек, , 12:42 — REGNUM Генеральная прокуратура Киргизии возбудила в отношении депутата республиканского парламента Аиды Саляновой уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением в бытность ее исполняющей обязанности министра юстиции. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По данным Генпрокуратуры, Салянова, занимая высокую госдолжность, содействовала возобновлению адвокатской лицензии Алексею Елисееву, находящемуся в розыске за совершение ряда крупных махинаций и иных экономических преступлений, нанесших серьезный ущерб государству.

В ближайшее время бывшей главе Генпрокуратуры и экс-министру юстиции Киргизии может быть предъявлено обвинение по одной из частей статьи «Злоупотребление должностным положением», в соответствии с которой Аиде Саляновой грозит наказание в виде штрафа в размере от 3 млн до 5 млн сомов (от 2,63 млн до 4,39 млн рублей), либо лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Сама депутат Аида Салянова считает, что сложившаяся ситуация «заведомо имеет политически мотивированный окрас», пишет «Zanoza.kg».

Экс-чиновница отметила, что оснований для возбуждения уголовного дела по поводу возобновления адвокатской лицензии Алексею Елисееву не существует, поскольку, по ее мнению, при этом были соблюдены все нормы киргизского законодательства.

«Это давление усилилось после озвучивания мной открытой позиции по вопросу референдума. Напомню, закон об адвокатской деятельности не предусматривает ни единого основания, по которому нельзя было возобновлять лицензию», — пояснила она свою позицию по этому вопросу.

Схожую точку зрения озвучил на пресс-конференции соратник Саляновой по оппозиционному блоку, лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев. «Это попытка оказать психологическое давление. Президент Алмазбек Атамбаев опозорится», — цитирует политика ИА «АКИpress».

Также он сообщил о том, что формально по статье «Злоупотребление должностным положением» не требуется согласие парламента на привлечение депутата к уголовной ответственности.

ИА REGNUM напоминает, что Алексей Елисеев является одним из соратников Максима Бакиева — сына экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева, свергнутого в ходе вооруженного госпереворота 7 апреля 2010 года. Елисеев фигурирует в качестве обвиняемого сразу в нескольких уголовных делах, возбужденных киргизскими правоохранительными органами по фактам мошенничества и рейдерских захватов.

Отметим, 11 декабря 2016 года в Киргизии состоялся референдум по вопросу об изменении Конституции этой среднеазиатской страны. Местная политическая оппозиция и целый ряд финансируемых США и Евросоюзом киргизстанских НПО выступали категорически против проведения этого плебисцита и внесения поправок в Основной закон республики.