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В Таджикистане ожидают прорыва в отношениях с Узбекистаном

Политика
В Душанбе прибыла делегация узбекского правительства

Душанбе, 27 Декабря 2016, 12:30 — REGNUM  Представители Кабинета министров Узбекистана во главе с вице-премьер-министром Рустамом Азимовым прибыли в столицу Таджикистана для участия в заседании таджикско-узбекской межправительственной комиссии. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщает «Азия-Плюс».

В составе делегации заместители министров иностранных дел, сельского и водного хозяйства, внешнеэкономических связей, инвестиций и торговли, а также зампредседателя Таможенного комитета и другие чиновники. Сопредседатели комиссии — Рустам Азимов и его таджикский коллега Давлатали Саид.

В ходе заседания, которое будет проходить два дня, ожидается обсуждение вопросов, связанных с увеличением объемов взаимных поставок промышленной продукции и расширением ее номенклатуры, созданием совместных производств, налаживанием сотрудничества в транспортно-коммуникационной сфере.

В Таджикистане уже готовятся назвать этот визит историческим — по данным источника радио «Озоди», возможно, будет подписано соглашение о смягчении визового режима, а также названа дата начала прямого авиасообщения между двумя странами.

Напомним, что более двух десятков лет двусторонние отношения соседствующих Таджикистана и Узбекистана были весьма напряженными. Авиасообщение было прервано еще в 1992 году, а позже, в 1999-м, узбекская сторона ввела визовый режим для таджикских граждан, объяснив свои действия требованиями безопасности. Стремительно снижался и товарооборот.

Некоторое потепление между странами наблюдатели стали отмечать несколько месяцев назад, с приходом к власти в Узбекистане Шавката Мирзиёева. В конце октября 2016 года узбекский посол в Душанбе Шокасым Шоисламов заявил о том, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об упрощении визового режима, однако о полной его отмене, учитывая обострение военно-политической обстановки в сопредельном Афганистане, речи пока идти не может.

Кроме того, 30 ноября 2016 года узбекскими и таджикскими авиационными властями был подписан протокол о возобновлении авиационного сообщения, которое, как ожидается, может быть открыто уже в январе 2017 года.

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