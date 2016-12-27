Обама обрекает на сотрясение отношения со всем миром — МИД России

Барак Обама 23 декабря подписал закон, позволяющий вводить санкции в отношении граждан других стран, замешанных, по мнению Вашингтона, в коррупции или нарушении прав человека

Москва, , 12:28 — REGNUM Президент США Барак Обама придал антироссийскому «акту Магнитского» глобальный характер, обрекая на сотрясение отношения со всем миром. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, «использование правозащитного предлога для давления на неугодные правительства — давняя традиция внешней политики Вашингтона». «Однако теперь насаждение на планете «демократии по-американски» открыто отнесено к компетенции Пентагона», — резюмировала Захарова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Барак Обама 23 декабря подписал закон, позволяющий вводить санкции в отношении граждан других стран, замешанных, по мнению Вашингтона, в коррупции или нарушении прав человека.

«Таким образом Барак Обама придал антироссийскому «закону имени Сергея Магнитского» глобальный характер, обрекая на сотрясение отношения не только с Россией, но со всем миром», — заявила Захарова.

Напомним, «Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского» (более известен как «Закон Магнитского») был принят Конгрессом США в декабре 2012 года. Адвокат Магнитский скончался в московском СИЗО в ноябре 2009 года.

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