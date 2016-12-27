Планы США по ПРО направлены на слом ядерного паритета с РФ — МИД

Байки про «ядерную угрозу со стороны Ирана и Северной Кореи», которыми долго потчевали Россию, обосновывая необходимость развертывания противоракет, отброшены, отмечают в внешнеполитическом ведомстве России

Москва, , 12:18 — REGNUM Новый закон о расходах на оборону США, подписанный президентом Бараком Обамой, прямо дает понять, что планы Вашингтона по противоракетной обороне (ПРО) направлены на слом ядерного паритета с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она обратила внимание на то, что солидный раздел закона посвящен тематике ПРО. Причем, говорит официальный представитель МИД, если раньше американской ПРО ставилась задача парировать «ограниченные удары» по США, то теперь она должна обеспечить «эффективную, надежную эшелонированную» защиту от ракетного нападения.

«Таким образом байки про «ядерную угрозу со стороны Ирана и Северной Кореи», которыми нас долго потчевали, обосновывая необходимость развертывания противоракет, отброшены в сторону, и прямо дано понять, что планы Вашингтона гораздо шире и направлены на слом ядерного паритета с Россией для достижения односторонних преимуществ в стратегической сфере», — заявила Захарова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Барак Обама подписал закон об ассигнованиях США на военные нужды в 2017 финансовом году, затрагивающий в том числе интересы России и предусматривающий возможность перехода Вашингтона к созданию неограниченной системе противоракетной обороны (ПРО). Размер бюджета Пентагона составит примерно $619 млрд.