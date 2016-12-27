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«Эстония не готова к обороне со стороны моря»

Политика
Эксперты признали, что, в случае интенсификации обстановки на море, у руководства страны будет отсутствовать полная картина о происходящем в воздушном, надводном и подводном пространстве территориальных вод
Эстонский патрульный катер
VargaA
Эстонский патрульный катер

Таллин, 27 Декабря 2016, 12:18 — REGNUM  

Эстония не имеет полного представления о том, что происходит в ее морском территориальном пространстве, а обязанности по защите страны с моря распределены между тремя госучреждениями, что приводит к отсутствию необходимых решений. Об этом ИА REGNUM сегодня, 27 декабря, сообщает эстонское издание Postimees со ссылкой на первый всеобъемлющий доклад о морской безопасности страны, подготовленный в ноябре Международным центром оборонных исследований и аналитиками Центра прикладных исследований Национального колледжа обороны. В качестве выхода предлагается в течение предстоящих 15 лет реструктурировать и перевооружить все связанные с морем оборонные учреждения.

Согласно основным выводам доклада, подобная система морской обороны может действовать в условиях мирного времени, но в условиях кризиса она недееспособна. В случае интенсификации обстановки на море, у руководства страны будет отсутствовать полная картина о происходящем в воздушном, надводном и подводном пространстве территориальных вод. Существующие ресурсы не способны качественно обработать резко возрастающие объемы информации, свидетельствует доклад. Под вопросом оказывается и обеспечение безопасного судоходства в такие моменты.

Контролем ситуации на морском пространстве Эстонии занимаются одновременно как ВМФ, так и ВВС, и Департамент полиции и погранохраны Эстонии, централизованная работа между ними отсутствует. До сих пор не установлено законодательно, на каком из госучреждений лежит обязанность о предупреждении о возникающей угрозе национальной безопасности. Также не утверждено, какое из трех учреждений должно обеспечить сохранность территориальной целостности, защиту жизненно важной инфраструктуры (например, оперативной связи) и ее восстановление в случае возникновения кризиса.

Особо отмечаются ограниченные возможности Военно-Морского флота Эстонии, который в своем нынешнем виде способен лишь на патрулирование определённых зон ответственности и проведение противоминных мероприятий. Критическими являются возможности ВМФ страны по обнаружению подводных и воздушных средств вероятного противника и их идентификации. Необходимо пересмотреть всю систему морской защиты и подготовки морских сил страны — от самих кораблей до баз размещения, учебных центров, сети мониторинга за морской обстановкой, береговых средств отражения нападения и средств противовоздушной обороны, говорится в докладе.

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