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Французский депутат предупреждает об угрозе России на выборах президента

Политика
По словам парламентария, слишком много кандидатов, выдвинувшихся на президентских выборах, поддерживают связи с президентом РФ Владимиром Путиным

Париж, 27 Декабря 2016, 12:18 — REGNUM  Депутат Национальной ассамблеи Франции, член Социалистической партии Мари Ле Верн призвала ответственно и серьезно отнестись к угрозе вмешательства России в президентские выборы во Франции. Статья опубликована в газете Libération.

По словам парламентария, слишком много кандидатов, выдвинувшихся на президентских выборах, поддерживают связи с президентом РФ Владимиром Путиным. Это ставит под сомнение независимость внешней политики Франции и несет угрозу демократии в стране.

Речь идет, в частности, о кандидатах в президенты Франсуа Фийоне и лидере партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. По словам Ле Верн, Ле Пен получает финансирование из «близких Кремлю российских банков», а Фийон многие годы говорит о своей личной близости с главой РФ.

Связи политиков с Путиным угрожают «беспристрастности и целостности» политической системы Франции накануне выборов. В связи с этим депутат обратилась к премьер-министру страны Бернару Казнёву с просьбой уточнить, какие технические, кадровые, финансовые и демократические ресурсы он собирается задействовать для гарантированной беспристрастности и законности президентских выборов.

Свои опасения Ле Верн обосновала проблемами на президентских выборах в США, когда якобы Россия организовала хакерские атаки с целью повлиять на их результаты. Если эта информация подтвердится, то французским парламентариям стоит отнестись всерьёз к этой угрозе, поскольку «она стучится к ним в дверь», заключает депутат.

Президентские выборы во Франции пройдут весной 2017 года.

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