Вторник, 27 Декабря 2016 года
13:19:49 МСК

Руководить алтайскими чекистами будет бывший военный летчик

Политика
Прежний руководитель Управления ФСБ России по Алтайскому краю ушел на заслуженный отдых
Новый руководитель Управления ФСБ России по Алтайскому краю Юрий Мороз
Иллюстрация: УФСБ по Алтайскому краю
Новый руководитель Управления ФСБ России по Алтайскому краю Юрий Мороз

Барнаул, 27 Декабря 2016, 12:16 — REGNUM  Личному составу Управления ФСБ России по Алтайскому краю сегодня, 27 декабря, представлен новый начальник — полковник Юрий Мороз. Он окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков и в течение трех лет исполнял обязанности первого заместителя. До приезда в Алтайский край занимал руководящие должности в территориальных органах безопасности Владимирской и Рязанской областей, Чеченской Республики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там же пояснили, что новое назначение был объявлено на основании Указа Президента РФ от 15 декабря текущего года. Этим же Указом от занимаемой должности в связи с выходом на заслуженный отдых освобожден генерал-майор Андрей Муравьёв, посвятивший службе в органах ФСБ России 34 года, из них в Алтайском крае — больше пяти лет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Барнауле сожгли годовой объем наркотиков, изъятых ФСБ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
Главное сегодня
NB!
27.12.16
Станислав ТарасовStratfor прогнозирует упадок влияния США и ЕС на постсоветском пространстве
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
27.12.16
Станислав ВернерРубль показал еще не все минимумы
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.12.16
Экологическая катастрофа в Литве: в реку попали десятки тысяч кубов фекалий
ВильнюсЛитва Проблемы экологии Общество
NB!
27.12.16
Казахстанским бизнесменам порекомендовали не сотрудничать с Крымом
АстанаКазахстан Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
27.12.16
Обама обрекает на сотрясение отношения со всем миром — МИД России
МоскваРоссия Дело Магнитского, «акт Магнитского»,«антимагнитский закон» Политика
NB!
27.12.16
«Эстония не готова к обороне со стороны моря»
ТаллинЭстония Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
27.12.16
Подарок от ИА REGNUM на весь 2017 год
МоскваРоссия Новый год Общество
NB!
27.12.16
Оренбуржье-2016: снежный плен на трассе и посадка горящего самолёта
ОренбургРоссия Итоги 2016 года Происшествия
NB!
27.12.16
Президент Боливии собрался на новый срок. Вопреки Конституции
Ла-ПасБоливия Выборы в странах Латинской Америки Политика
NB!
27.12.16
Оппозиция Венесуэлы провозгласила «новый этап гражданского неповиновения»
КаракасВенесуэла Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
27.12.16
Рост на 16% кровавых драм в самарских семьях: низкая культура и алкоголизм
СамараРоссия Семейное насилие Происшествия
NB!
27.12.16
В Дагестане создадут интернат для детей убитых боевиков
МахачкалаРоссия Детские дома и социальные учреждения Общество
NB!
27.12.16
Максим Исаев«Вне политики «одного Китая» Тайвань окажется в полной изоляции»
ПекинКитай Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
27.12.16
Александр ЛебедевПобеда в суде – надежда на сохранение школ и жизни сёл Брянщины
БрянскРоссия Обеспеченность школами Общество
NB!
27.12.16
Астрахань превратилась в свалку: горожане хотят отправить мэра в отставку
АстраханьРоссия Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора Общество
NB!
27.12.16
Полтавченко «не отпустит» тех, кто воровал на «Зенит-Арене»
Санкт-ПетербургРоссия Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге Политика
NB!
27.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 27 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
27.12.16
«Куба хранит теплые воспоминания об Ансамбле имени Александрова»
ГаванаКуба Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
27.12.16
Запрет продажи алкоголя лицам до 21 года одобряют 77% граждан РФ: опрос
МоскваРоссия Алкоголизм и борьба с ним Общество
NB!
27.12.16
На Украине освобожден гражданин РФ — СКР
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
27.12.16
Вопрос Путину помог? Свердловской деревне обещают дорогу во внешний мир
ЕкатеринбургРоссия Развитие автотранспортной инфраструктуры Общество
NB!
27.12.16
Глава Минобороны Израиля: Евреям из Франции пора уезжать
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
ещё главное