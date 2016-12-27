Руководить алтайскими чекистами будет бывший военный летчик

Барнаул, , 12:16 — REGNUM Личному составу Управления ФСБ России по Алтайскому краю сегодня, 27 декабря, представлен новый начальник — полковник Юрий Мороз. Он окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков и в течение трех лет исполнял обязанности первого заместителя. До приезда в Алтайский край занимал руководящие должности в территориальных органах безопасности Владимирской и Рязанской областей, Чеченской Республики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там же пояснили, что новое назначение был объявлено на основании Указа Президента РФ от 15 декабря текущего года. Этим же Указом от занимаемой должности в связи с выходом на заслуженный отдых освобожден генерал-майор Андрей Муравьёв, посвятивший службе в органах ФСБ России 34 года, из них в Алтайском крае — больше пяти лет.

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