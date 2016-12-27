Президент Боливии собрался на новый срок. Вопреки Конституции

Ла-Пас, , 11:56 — REGNUM Эво Моралес намерен стать президентом Боливии в четвертый раз. Действующий лидер этой страны сообщил, что принял соответствующее предложение правящей партии «Движение к социализму», сообщает Euronews.

Решение Моралеса противоречат действующей Конституции. Напомним, что 21 февраля 2016 года в Боливии состоялся референдум, в ходе которого должно было определиться, сможет ли Эво Моралес баллотироваться на президентский пост еще на один срок. По итогам голосования против отмены ограничения на количество президентских сроков высказалось около 63% избирателей.

Однако, в мае с.г. в Боливии началась дискуссия о созыве нового референдума о возможности переизбрания Эво Моралеса президентом страны. Его инициаторы — представители крестьянских, женских организаций, члены правящей партии «Движение к социализму» утверждают, что поражение Моралеса на прошедшем в феврале референдуме было вызвано потоком клеветы в его адрес, сообщает ABI.

Решение Эво Моралеса баллотироваться снова в президенты и провести повторный референдум о возможности внесения поправок в Конституцию страны поддержала Генеральная прокуратура Боливии. Так, Гектор Арсе, генеральный прокурор Боливии заявил, что противниками участия Моралеса в выборах движет не следование статьям Конституции, а «страх столкнуться чисто, честно и справедливо с президентом Эво Моралесом», комментирует Prensa Latina.

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