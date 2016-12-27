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Министр обороны Молдавии отправлен в отставку за заигрывание с НАТО — Додон

Политика
Шалару призывает Кишинёв к объединению с Румынией

Кишинёв, 27 Декабря 2016, 11:52 — REGNUM  Министр обороны Молдавии Анатолий Шалару отправлен в отставку указом молдавского президента Игоря Додона. Об этом глава государства сообщил в своём Facebook.

«Несколько минут назад подписал указ об отставке с поста министра обороны Шалару», — написал Додон.

Додон напомнил, что этот министр заигрывал с НАТО, прекрасно зная, что Молдавия, согласно Конституции, нейтральная страна. Кроме того, Шалару призывает Кишинёв к объединению с Румынией.

«Он уволил многочисленных специалистов из системы обороны и безопасности Молдавии, заменив их людьми, близкими к Либеральной партии и юнионистской идеологии», — отметил он.

Напомним, Шалару возглавлял министерство обороны Молдавии с 30 июля 2015 года. Также с 2008 года он является заместителем председателя Либеральной партии. Возглавив Минобороны Молдавии, он встретился с министром обороны Румынии, после чего заявил о намерении поменять военную доктрину страны — сблизиться с НАТО и открыть осенью 2015 года офис альянса в Кишинёве.

Инаугурация Додона состоялась 23 декабря. В стране с этого момента произошёл ряд изменений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 декабря новый президент сообщил, что президентскую администрацию возглавит Руслан Флоча, советником по политическим вопросам и пресс-секретарём президента назначен Ион Чебан, который до настоящего времени возглавлял фракцию социалистов в Муниципальном совете Кишинёва.

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