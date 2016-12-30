Пятница, 30 Декабря 2016 года
22:22:59 МСК

Оренбуржье-2016: раскол в ЛДПР и визит Путина

Политика
Главные политические события уходящего года в регионе

Оренбург, 30 Декабря 2016, 21:38 — REGNUM  В Оренбургской области в числе значимых политических событий 2016 года — выборы разного уровня и, визит Владимира Путина в регион. О них — в итоговом обзоре ИА REGNUM.

Визит президента

3 октября в Оренбургской области с визитом побывал президент РФ Владимир Путин. Он посетил заповедник «Оренбургский», где состоялся выпуск первых шести лошадей, уже адаптированных к естественным условиям, из акклиматизационных загонов в основную часть заповедника. Глава государства принял участие в этом важном этапе экологического проекта.

Затем глава государства встретился предпринимателями, задействованными в приграничном российско-казахстанском сотрудничестве. На встрече поднимались вопросы о сокращении сроков возвращения НДС при экспорте продукции в Казахстан; отсутствия переходного периода между упрощенным и полным налогообложением для молодых предприятий; проблемы согласования аренды собственности с федеральными министерствами и забюрокрачивания данной сферы; проблемы продвижения инициатив молодых ученых.

После встречи с оренбургскими предпринимателями Владимир Путин дал пять поручений правительству.

Выборы

В Оренбургской области в единый день голосования, 18 сентября, завершились 43 избирательные капании. Оренбуржцы выбирали депутатов федерального, регионального и местного значения.

На места в Госдуме претендовало 28 кандидатов. По одномандатному округу № 142 (Оренбургскому) — 10 кандидатов, по округу № 143 (Бугурусланскому) — также 10 кандидатов и восемь кандидатов претендовали на мандат по округу № 144 (Орскому). Своих кандидатов выдвинули КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Яблоко», «Родина», Парнас, «Партия Роста», «Патриоты России».

Убедительную победу одержали одномандатники-единороссы. По Бугурусланском округу (143) на первом месте Игорь Сухарев. По Орскому округу (144), на первом месте Виктор Заварзин. По Оренбургскому округу (142) в лидерах Юрий Мищеряков.

На выборах в Заксобрание в парламент прошли «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия». Если в 2011 году выборы в парламент проходили по пропорциональной системе, то в 2016 году по пропорционально-мажоритарной. Новый состав Заксобрания сформирован по одномандатным округам (23 депутата) и партспискам (24 депутата).

По итогам голосования, Единая Россия набрала 41,05%. В региональном парламенте «Единая Россия» получила 34 из 47 мандатов: 22 мандата достались кандидатам от партии по одномандатным округам и 12 — по списку.

ЛДПР набрала 23,02% (четыре мандата), КПРФ — 20,61% (шесть мандатов: пять по спискам и один — по одномандатному округу), «Справедливая Россия» — 7,84% (один мандат). Председателем выбран Сергей Грачев, который был спикером и в Заксобрании пятого созыва.

Произошли изменения среди представителей регионального парламента в Совете Федерации. Вместо Алексея Чернышева сенатором стал Андрей Шевченко, который ранее возглавлял Оренбургский горсовет, а затем прошел в региональный парламент.

Раскол в рядах ЛДПР

Весной ряд либерал-демократов выразили свое несогласие с политикой Сергей Катаснова (куратор отделения и депутат Госдумы от ЛДПР). В результате часть несогласных вышла из партии.

В числе покинувших ряды ЛДПР оказались координатор орского отделения Сергей Бенцман, депутат Госудмы РФ Максим Щепинов, лидер фракции ЛДПР в Заксобрании Андрей Рейзлер. Стоит отметить, что Щепинов и Бенцман участвовали в выборах в Госдуму от партии «Патриоты России», а Рейзлер — в выборах в Заксобрании региона от партии «Единая Россия».

Добавим, с «жириновцами» связан и предвыборный скандал, нашумевший на всю Россию. Представители партии заявили о блокировке их агитационного автобуса. Инцидент произошёл 23 августа в Шарлыкском районе.

Заявление представителей партии вызвало широкий резонанс. Впрочем, местные политологи не исключили, что скандал мог быть раздут из мелочи.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Итоги 2016 года
Главное сегодня
NB!
30.12.16
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMРежут всё! Ведущие заводы пустили на металлолом: обзор экономики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
30.12.16
CNN: Путин опозорил Обаму, а Трамп попал в затруднительное положение
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
Денис ДворниковПоставки оружия Азербайджану превращаются в безумие
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
30.12.16
Елена ХаненковаИтоги 2016 года для США
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
30.12.16
Путина не будет: НТВ И РТР в Белоруссии традиционно «предпочли» Лукашенко
МинскБелоруссия Новый год Общество
NB!
30.12.16
Украина нервничает: «Газпром» ограничивает транзит за счет Opal
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
30.12.16
Радио REGNUM: второй выпуск за 30 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
30.12.16
Анатолий Кошкин2017 год: Год Петуха. Не бойся — и победишь
МоскваРоссия Новый год Политика
NB!
30.12.16
МИД: из-за указа Обамы США покинут 96 российских граждан
ВашингтонСША МИД России Политика
NB!
30.12.16
Путин: новые антироссийские санкции США – это недружественный шаг Обамы
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
Аналогов украинских ракет у России нет. Уже нет
КиевУкраина Антироссийская пропаганда на Украине Политика
NB!
30.12.16
Путин назвал провокационными действия администрации США
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
Коррупционный скандал в Petroecuador. Заказное дело накануне выборов?
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Происшествия
NB!
30.12.16
Мадуро намерен подавлять беспорядки российским и китайским оружием
КаракасВенесуэла Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
30.12.16
Станислав ТарасовСтанет ли мир в Сирии устойчивым
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
30.12.16
СБУ внесла в черный список российского актера, сыгравшего роль ополченца
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
30.12.16
МИД России определился с ответными мерами на санкции США
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
Лайк дороже памяти: белгородские школьники устроили фотосессию на памятнике
Старый ОсколБелгородская областьРоссия Сохранение памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
30.12.16
Власти Украины разрешили военным стрелять по самолетам-нарушителям
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
30.12.16
События года в Ярославской области: на первом месте — политика
ЯрославльРоссия Итоги 2016 года Общество
NB!
30.12.16
Госдеп: Дипломаты РФ покинут США до 1 января. И s novym godom!
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
НАТО: Прямой угрозы альянсу со стороны России нет
БерлинГермания Обострение отношений России и НАТО Политика
ещё главное