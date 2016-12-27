Борис Грызлов возглавил совет директоров корпорации ТРВ

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» является одним из лидеров в разработке и производстве высокоточного оружия

Москва, , 12:00 — REGNUM Борис Грызлов избран председателем совета директоров АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (ТРВ). Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 декабря, об этом сообщил источник в аппарате Грызлова. На этом посту Грызлов сменил замглавы правительства РФ Дмитрия Рогозина.

Компания объединяет более 30 предприятий, расположенных по всей России: как в столичном регионе, так и в Петербурге, Пермском крае, Оренбургской, Челябинской, Смоленской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Омской, Нижегородской, Рязанской областях, а также Республике Дагестан.

Помимо систем вооружения для авиации и военно-морского флота, заводы корпорации производят широкий спектр продукции гражданского и двойного назначения: от беспилотных летательных аппаратов и двигателей мягкой посадки пилотируемых космических кораблей до буровых и ветроэнергетических установок различной мощности.