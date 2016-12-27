РФ добилась освобождения похищенного СБУ гражданина России

Москва, , 11:33 — REGNUM Благодаря усилиям российской стороны на Украине освобожден гражданин РФ Владимир Безобразов — его похитили в Одессе украинские силовики летом 2014 года, сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По ее словам, украинские власти обвинили Безобразова в том, что он вербовал в Одессе местных жителей на войну в Донбассе на стороне Донецкой и Луганской республик, в то время как гражданин РФ отдыхал в Одессе со своей семьей.

На допросах в СБУ к Безобразову физическое и психологическое насилие, чтобы добиться признания. В частности, ему угрожали тем, что отдадут «на растерзание» «Правому сектору» членов его семьи. Сломавшись под психологическим давлением, мужчина дал признательные показания, не соответствующие действительности.

При этом версия украинских следователей была опровергнута объективными данными. Они были проигнорированы украинской стороной.

В марте 2015 года его осудили условно. Несмотря на условный срок, на выходе из зала суда Безобразов вновь был задержан силовиками и посажен в тюрьму. В СКР отметили, что имена похитителей гражданина РФ установлены, расследование уголовного дела по фактам этого и аналогичных преступлений киевских силовиков продолжается.