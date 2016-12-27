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«Вне политики «одного Китая» Тайвань окажется в полной изоляции»

Политика
Целый ряд стран может под давлением КНР последовать примеру Сан-Томе и Принсипи, которая уже разорвала отношения с Тайванем
КНР и Тайвань
DrRandomFactor
КНР и Тайвань

Максим Исаев, 27 Декабря 2016, 11:21 — REGNUM  

Если администрация лидера Тайваня будет продолжать следовать путем отклонения от политики «одного Китая», Тайбэй может оказаться в полной дипломатической изоляции, пишет Global Times.

Так, 26 декабря, менее чем через неделю после того, как Сан-Томе и Принсипи разорвала дипломатические отношения с Тайванем, Китай восстановил дипломатические отношения с этой африканской страной. Так же было в случае с Гамбией, которой пришлось ждать три года после разрыва с Тайбэем. Сейчас же ходят слухи, что отношения с Пекином хотят наладить и в Ватикане.

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В Тайване многие обеспокоены возможностью, что еще до того как его лидер Цай Инвэнь отправится по четырем странам Центральной Америки, в ходе которого она совершит визит в США в январе, что порвать с Тайбэем могут и другие государства. Если все оставшиеся 21 страна, которые по-прежнему имеют дипломатические отношения с Тайванем, откажутся от них, это станет большим уроном для репутации Демократической прогрессивной партии (ДПП).

Несмотря на то, что ДПП хочет представить Тайвань в качестве независимого и суверенного государства, Китай должен показать острову, чем он является на самом деле. Власти островного образования должны почувствовать, что их способность участвовать в международных событиях под флагом «китайского Тайбэя» сокращается, а также, что они рискуют вообще её лишиться.

Так, на сегодняшний день Тайвань может учреждать представительства по всему миру, однако если силы, выступающие за независимость острова, не прекратят своих попыток, Пекин может вынудить эти страны отказать Тайбэю. Китай также может прибегнуть к военным средствам. Более того, Пекин может вычислить основных идеологов независимости и покарать их. Эти два варианта окажутся более эффективным сдерживанием.

Поскольку ДПП отказывается признать Консенсус 1992 года и сговаривается с США и Японией, чтобы нарушить статус-кво в отношениях между КНР и Китайской Республикой, они должны взять на себя ответственность за провал мирного обмена между двумя сторонами, а также за последствия своих действий.

Вероятно, прежде чем континентальный Китай и Тайвань смогут встать на путь объединения, им нужно пройти период хаоса. Хотя Китай понесет определенные потери, он может себе их позволить. Общественность же КНР уже устала от бесконечного замирения Тайбэя, она готова, считает издание, раздавить силы независимости.

Как только в Тайваньском проливе начнутся проблемы, земля уйдет из-под ног сил, выступающих за независимость. ДПП нужно заставить понять, что у них нет мандата на управление островом в рамках стремления к независимости острова.

Континентальный Китай, а не США, стал единственной силой, способной выступать в качестве гегемона в Тайваньском заливе. Если власти Тайваня хотят сознательно быть пешкой Вашингтона и вставать на путь конфронтации с Пекином, их ждет тупик. Это, возможно, станет последней битвой Пекина за уничтожение независимых сил Тайваня.

Читайте ранее в этом сюжете: «ВМФ КНР должен иметь возможность заходить в ключевые для США регионы»

regnum author Максим Исаев
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