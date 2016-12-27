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Русская Эстонии выражает соболезнования России в связи с трагедией Ту-154

Политика
Свои соболезнования выразили представители общественных волонтерских и организаций российских соотечественников Эстонии, простые жители страны
Траурные свечи
Иллюстрация: Pixabay.com
Траурные свечи

Таллин, 27 Декабря 2016, 10:57 — REGNUM  

С 25 декабря к Посольству России в Таллине приходят люди с цветами и свечами, чтобы выразить свое соболезнование народу России в связи с авиакатастрфоой Ту-154. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщил эстонcкий портал BaltNews. ee, демонстрируя фоторепортаж по теме. Сообщается, что на вопрос, почему пришли, люди отвечали, в частности, так: «весь день в шоке, захотелось прийти, выразить соболезнование. Жаль всех: экипаж, журналистов, прекрасный ансамбль, великую женщину доктора Лизу».

Свои соболезнования выразили представители общественных волонтерских и организаций российских соотечественников Эстонии, простые жители страны. Так, руководитель эстонского благотворительного общества Lootus sinuga Екатерина Панова заявила, что «доктор Лиза была и останется очень близка мне духом. Надеюсь, кто-то продолжит её великое дело. Скорбим вместе с родственниками». По признанию Екатерины, к счастью, все знакомые ей эстонские волонтеры живы-здоровы, хотя испытывают колоссальное психологическое и физическое напряжение при выполнении своих обязанностей. «Пусть все и дальше будут здоровы», — пожелала она.

Координационный Совет российских соотечественников Эстонии (КСРСЭ) выразил глубокие соболезнования семьям, близким и коллегам погибших в результате авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем, а также всему народу России.

Известный таллинский кинодокументалист Олег Беседин на своей страничке в Facebook рассказал о своей встрече с начальником Академического Ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова, генерал-лейтенантом, членом Союза композиторов России Валерием Халиловым, назвав его «лучшим военным дирижером всех времен и народов»: «В нем сочеталось, казалось бы, несовместимое — и военная выправка, и невероятная утонченность. Музыкант от бога, и композитор, и лидер, и педагог. Халилов — огромный профессионал, который исполнял абсолютно любую музыку, виртуозно дирижировал и симфоническими оркестрами, был универсален в разных репертуарах, утрата невероятная». Русский Facebook Эстонии — самая популярная социальная сеть страны — в эти дни полон слов сочувствия и соболезнования россиянам.

В то же время корреспондент ВaltNews. ee Евгений Капов сообщил, что, к сожалению, в русской Эстонии нашлись и те, кто решил осквернить память погибших и высмеять авиатрагедию. Их недопустимые по форме и выражениям мнения были опубликованы как в комментариях к статьям по теме на информационных порталах русской Эстонии, так и в социальных сетях. «Русский сегмент эстонского Интернета исходил в эти дни желчью. Но владельцы сайтов и модераторы не спешили убирать комментарии, разжигающие национальную рознь. Спустя сутки на некоторых сайтах закрыли комментарии к сообщениям о трагедии», — сообщает он. Справедливости ради он заметил, что речь идет о меньшинстве, которое не получило массовой поддержки или одобрения у читателей.

Напомним, что из всех официальных лиц Эстонии свои соболезнования россиянам выразило лишь Министерство иностраннных дел и то — через социальную сеть Twitter: «Наши соболезнования семьям и друзьям погибших в авиакатастрофе российского самолёта». На официальном сайте МИД Эстонии в русской версии отсутствует информация о соболезнованиях, а в эстонской версии опубликовано соболезнование жителям Германии в связи с терактом в Берлине.

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