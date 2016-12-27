Власти ДНР передали двух пленных украинской стороне

Донецк, , 10:56 — REGNUM Две гражданки Украины, Анжелика Преснякова и Ольга Сворак, находившиеся в плену в ДНР, переданы руководителю украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану в качестве жеста доброй воли. Это сделано для ускорения процесса обмена пленными в Донбассе, сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН).

Передача пленных состоялась утром сегодня, 27 декабря, между городами Донецк и Макеевка. Уточняется, что со стороны ДНР присутствовали представители Министерства государственной безопасности ДНР.

В подготовке этого события участвовали власти ЛНР. Рубан заявил, что этот шаг «будет способствовать ускорению процесса обмена пленными в Донбассе».

Напомним, глава ДНР Александр Захарченко и глава ЛНР Игорь Плотницкий заявили, что готовы «передать без каких-либо условий» Преснякову и Сворак депутату Верховной рады Надежде Савченко. Это делается в надежде активизировать процесс освобождения жителей ДНР и ЛНР из украинского плена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Савченко своими словами и действиями переводит тему войны в Донбассе из плоскости пиара обратно в реальность. Это вызывает истерику у ее оппонентов. Им хочется продолжать войну: она приносит и ежедневный доход, и стабильные рейтинги, подкачанные ненавистью к придуманному врагу.

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